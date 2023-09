Voortzetting samenwerking Empatec en Rentex

BOLSWARD/SNEEK- Sociaal werkleerbedrijf Empatec en Rentex,één van de grootste wasserijen voor de gezondheidszorg in Nederland, hebben met enthousiasme aangekondigd dat ze hun samenwerking verlengen met de ondertekening van een nieuw 3-jarig samenwerkingscontract. Dit contract is het resultaat van een langdurig succesvol partnerschap en bevestigt de wederzijdse toewijding aan kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Empatec

Empatec is een ambitieus sociaal werkleerbedrijf en met 1100 medewerkers één van de grootste werkgevers van Friesland. Wij geloven in werk en de functie ervan voor mens en maatschappij. Empatec biedt zinvol werk aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen met alles wat we doen toegevoegde waarde leveren aan onze mensen, de maatschappij en onze klanten.

Rentex

Rentex is één van de grootste zelfstandige wasserijen in Nederland voor de gezondheidszorg. De samenwerking met Empatec sluit naadloos aan bij Rentex’s inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Uniek concept: Werken Op Locatie

Al meer dan 20 jaar werken Empatec en Rentex nauw samen. Empatec heeft een vestiging op het Rentex terrein in Bolsward, hier wordt gewerkt volgens het WOL-concept van Empatec: Werken Op Locatie. Het is logistiek handig, bespaart geld en sluit mooi aan op het Lean-principe van Empatec: leren werken zonder verspillingen en de bedrijfsprocessen continu verbeteren. Tegelijkertijd stimuleert WOL de samenwerking tussen de collega’s van Empatec en Rentex.

De medewerkers van Empatec stapelen op deze WOL locatie o.a. washandjes, vouwen materiaal van microvezel, sorteren van schoonmaakdoekjes en doen kwaliteitscontroles. Zo wordt er een arbeidsintensief onderdeel van het wasproces van Rentex gerund.

Nieuw 3-jarig samenwerkingscontract

Empatec en Rentex zijn enthousiast over de toekomstige mogelijkheden die het nieuwe contract met zich meebrengt.

“Wij zijn verheugd om onze samenwerking met Rentex voort te zetten en te versterken”, aldus Sandra de Boer, algemeen directeur/bestuurder van Empatec. “Dit nieuwe contract is een erkenning van onze gezamenlijke inspanningen en we kijken ernaar uit om samen te blijven werken”.

De heer Titus Mulder, algemeen directeur van Rentex: “Rentex is trots op de samenwerking met Empatec. Dit is een prachtig voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen en samen plezier in je werk hebben. Daar worden we blij van bij Rentex”.