Voornemen om vervangen bruggen A7 deels aan BAM/Van Oord te gunnen

SNEEK- Het vervangen van de bruggen in de A7 bij Kornwerderzand was gepland om in 2025 klaar te zijn. Door de vertraging op het Rijksproject Versterking Afsluitdijk staat deze planning onder druk. Daarom zoekt de provincie de samenwerking met Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie BAM/Van Oord. Resultaat van deze samenwerking kan betekenen dat delen van het werk een-op-een aan BAM/Van Oord gegund worden.