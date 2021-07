Voormalige eigenaar Dijkstra Kleiwaren legt laatste steen nieuwbouw

SNEEK-Volgens traditie en in de lijn met de familie legde Jaap Dijkstra vandaag een steen met zijn naam bij de voltooiing van het nieuwbouwpand. Aan de achterkant van de fabriek, waar voorheen de klei opslag was, is een nieuwe loods herrezen. Aan de voorkant van het fabriekspand uit 1906 aan de Oppenhuizerweg hangen 3 plaquettes met de namen van de Dijkstra’s die de fabriek hebben gerund.

Van vader op zoon is de fabriek overgegaan in de familie en daar komt in 2021 een einde aan met de legging van de steen door Jacob Dijkstra. De laatste Dijkstra van 4 generaties.

De fabriek is in 2020 overgegaan in handen van de Bornego groep en Jaap, die tot nu toe nog verbonden was aan de fabriek, gaat met pensioen. Anita Janssens Directeur van Dijkstra Kleiwaren: “Wij vonden het een mooi gebaar aan Jaap om hem een steen te laten leggen bij de voltooiing van het pand. Zo blijft hij toch verbonden aan de fabriek”.

Jaap Dijkstra is verrast en blij met het gebaar. “Het is moeilijk om je levenswerk los te laten”. Zowel de naam als de Dijkstra’s zijn met het pensioen van Jaap niet geheel verdwenen uit het bedrijf, de volgende generatie Dijkstra is nog steeds vertegenwoordigd in het bedrijf en ook de naam zal worden behouden aldus Anita Janssens.