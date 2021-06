Voorlopige gunning Huishoudelijke Hulp in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Súdwest-Fryslân heeft gisteren een besluit genomen over het gunnen van de opdracht voor de Huishoudelijke Hulp. Vanaf volgend jaar wil de gemeente voor de huishoudelijke hulp een contract sluiten met Suver Thús en Axxicom Thuishulp. Het gaat hier om de voorlopige gunning. Op 1 juli 2021 wordt het definitieve besluit genomen.

Súdwest-Fryslân wil de ondersteuning aan haar inwoners (in het kader van de Wmo) vanaf volgend jaar anders organiseren. Hiervoor gaan we de gemeente in vier gebieden verdelen: Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied SWF. Elk gebied krijgt één aanbieder voor de Huishoudelijke Hulp.

Het is de bedoeling dat Suver Thús de huishoudelijk hulp gaat coördineren in Bolsward en omstreken, Sneek-Noord en het buitengebied van Súdwest-Fryslân. En Axxicom Thuishulp in Sneek-Zuid.

Het gaat nu om de voorlopige gunning. Als er de komende 20 dagen geen bezwaar wordt gemaakt is de gunning van de Huishoudelijke Hulp vanaf 1 juli 2021 definitief.

Zorgvuldige overgang

De nieuwe overeenkomsten gaan in op 1 januari 2022. Dat betekent niet dat dan meteen alles anders wordt. Mensen houden eerst gewoon de hulp die ze nu ook krijgen tot er een gesprek is geweest en duidelijk is hoe het verder gaat. Na de zomervakantie starten de zorgaanbieders met deze gesprekken. Voor de gesprekken wordt ruim de tijd genomen. Aan het eind van 2022 heeft iedereen zo’n gesprek gehad.

Inwoners kunnen Huishoudelijke Hulp aanvragen via het gebiedsteam van Súdwest-Fryslân. Vanaf volgend jaar kunnen mensen hiervoor ook rechtstreeks terecht bij de aanbieder in het gebied.