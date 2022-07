Voorlopige 5e plaats op het WK RS Feva voor zeilduo Silke Zuidema en Marleen Huisman van KWS Sneek

SNEEK - Van 21-27 juli vindt in het Engelse Weymouth de WK RS Feva plaats. Na twee dagen kwalificatieraces plaatste het Nederlandse duo Silke Zuidema en Marleen Huisman van KWS Sneek zich als 9e in de Gold fleet voor de final races.

De dames staan na drie finaleraces op een voorlopige 5e plaats in een wedstrijdveld van 62 boten en staan ze eerste in het meisjesklassement. Het WK bestaat uit 8 races, dus wie weet zit er nog meer in het vat.

Van het Nederlandse team dat uit 22 boten bestaat, staan Marleen en Silke er momenteel als beste voor. Namens KWS Sneek doen er drie boten mee aan het WK.