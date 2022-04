Voorlopig ontwerp van het Alvinuspark gepresenteerd

SNEEK- Afgelopen week was op de RSG Magister Alvinus de eerste presentatie van het voorlopige ontwerp van het Alvinuspark voor de leerlingen, die aan het ontwerp hebben meegeholpen, en de directie. De eerste stap is gezet van een mooi groen project voor de school.

De RSG wil het schoolplein en de omgeving van de school verduurzamen en groener maken. Het plan is onderdeel van de zogenaamde ecocode.