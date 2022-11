Voorleesproject Humanitas Zuidwest Friesland zoekt (mede-) coördinator(en)

SNEEK - Het goedlopende Voorleesproject van Humanitas Zuidwest Friesland bestaat uit een trouwe groep vrijwillige voorlezers die hart hebben voor het kind en de taal. Na vele jaren van enthousiaste inzet willen beide coördinatoren hun coördinatorschap overdragen. Humanitas Zuidwest Friesland zoekt daarom één of twee enthousiaste vrijwillige (mede-)coördinatoren om het Voorleesproject, samen met de voorlezers, voort te zetten.

Het Voorleesproject van Humanitas Zuidwest Friesland is bedoeld voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun taalontwikkeling.Eens per week komt een vrijwillige voorlezer bij een gezin aan huis. Als coördinator heb je zowel intakegesprekken met gezinnen als met vrijwilligers. Op basis van deze intakes zorg je voor een juiste koppeling tussen een vrijwillige voorlezer en gezin. Het maken van een juiste match zien de huidige coördinatoren iedere keer weer als een prachtige uitdaging.

Daarnaast ondersteun je als coördinator de vrijwilligers waar nodig en organiseer je regelmatig een bijeenkomst voor alle voorlezers om ervaringen uit te wisselen. Ook contact onderhouden met organisaties die voor het project van belang kunnen zijn, behoort tot het takenpakket. Denk hierbij aan gebiedsteams, vluchtelingenwerk, scholen en bibliotheek.

Als nieuwe coördinator(en) sta je er natuurlijk niet alleen voor. Je wordt ingewerkt door de huidige coördinatoren en de vrijwilligers en het bestuur van Humanitas Zuidwest Friesland zijn altijd bereikbaar voor vragen en ondersteuning. Belangstelling? Neem contact op met Josée Peereboom via intake@humanitas-zwf.nl of kijk op de website van Humanitas Zuidwest Friesland.