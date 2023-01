Voorleesmorgen op Kinderwoud Sneek

SNEEK- Schrijver en dichter Henk van der Veer, mocht gisteren in het kader van De Nationale Voorleesdagen 2023 een groep peuters van Kinderwoud aan de Korte Veemarktstraat 2 in Sneek voorlezen. De Sneker dichter deed dat uit ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’, geschreven door Joukje Akveld en geïllustreerd door Jan Jutte. Het boek is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2022.

Oud-leraar Henk van der Veer was zichtbaar in z’n element, gezeten op een kinderpoef, toen hij de peuters voorlas. Die luisterden vol aandacht naar het verhaal over Maximiliaan die er met z’n vriendjes er een echte beestenbende van maakten. “Als het weer straks iets aangenamer wordt, zullen we zeker met elkaar in het modderbad gaan”, aldus Esther Keuning-Jansen van Kinderwoud.

Voorleesdagen

Van 25 januari t/m 4 februari is het tijd voor De Nationale Voorleesdagen 2023, de campagne die in het teken staat van voorlezen aan jonge kinderen. Belangrijk onderdeel is het Nationale Voorleesontbijt, waarbij bekende Nederlanders voorlezen aan de jonge luisteraars. Daarnaast organiseren basisscholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voorleesontbijten en schrijvers- en illustratorenbezoeken.