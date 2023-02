Voorjaarsvakantie in het Fries Scheepvaart Museum Sneek: Pim Pam Plastic

SNEEK- Help Pake en Beppe de voorjaarsvakantie door in het Fries Scheepvaart Museum. Door het hele gebouw is een circuit uitgezet met allemaal toffe opdrachten die te maken hebben met plastic en alternatieven daarvoor. Zo kun je de shredder en moulder in actie zien, die plastic vermalen en omsmelten tot een nieuw product. Je ontdekt microplastic is tandpasta, en kunt lekker komen knutselen en spelletjes spelen. Hoe goed ben jij in Pim Pam Plastic? Voor ouders en kinderen is er ook een fijne chillplek waar je lekker iets kunt eten en drinken.