Voorjaarsvakantie: duurzaam doen in Friese musea

SNEEK- Traditiegetrouw vindt in de voorjaarsvakantie (28 februari t/m 3 maart) ‘Help Pake & Beppe De Vakantie Door’ plaats. Dit jaar is de activiteitenweek bij musea in een duurzaam jasje gestoken. In maar liefst 38 musea in Friesland kunnen kinderen zich uitleven met allerlei leuke en ‘groene’ activiteiten. Tijdens ‘Help Pake & Beppe De Vakantie Door’ mogen basisschoolkinderen gratis naar deelnemende musea. Maar alleen ‘op vertoon’ van hun pake of beppe – al mag het ook best heit, mem of een andere volwassene zijn. Duurzaam doen! Thema dit jaar is ‘Duurzaam doen!’, omdat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt bij musea, in de samenleveing, maar ook in het leven van kinderen. Met de activiteiten leren kinderen op een leuke, speelse manier meer over duurzaamheid, kunst en cultureel erfgoed.