Voorjaarskermis Sneek met vijf verdiepingen tellend Funhouse

Voor het eerst in Sneek dit jaar een megagroot Funhouse genaamd ‘après-ski party’. Dit Funhouse heeft maar liefst 5 verdiepingen met verschillende hindernissen zoals lopende banden, bewegende trappen, ronddraaiende tonnen, trillende vloeren en het paradepaardje van dit Funhouse is een dubbele glijbaan. In het thema ‘après-ski party’ brengt dit funhouse het ultieme wintersportvakantiegevoel naar de kermis in Sneek.

Bezoekers aan de Voorjaarskermis kunnen zich op het Martiniplein in Sneek verder vermaken met diverse attracties waaronder de Breakdance, Booster (ie over de kop gaat), draaiende bank, rupsbaan, babyflug, trampolines, draaimolen en de botsauto’s. Ook ontbreken de spel- en eetzaken niet. Op woensdag is het 2-euro dag met vele aanbiedingen.

De gezellige voorjaarskermis in Sneek is een leuke familie uitje voor jong en oud!