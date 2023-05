Voorjaarsexpositie: keramiek Stefania Napolitano & Schilderijen Hinke Veenstra bij Galerie Bax Kunst

Mediterrane Keramiek

Stefania Napolitano is een Italiaanse kunstenares, geboren in Schaffhausen (Zwitserland) in 1972 en opgegroeid in Napels, waar ze afstudeerde aan de kunstacademie “SS Apostoli”.

Ze verbond zich onmiddellijk met keramiek en realiseerde zich dat het vormgeven van het materiaal haar de mogelijkheid kon geven om haar hele artistieke wereld tot uitdrukking te brengen. Ze volgde jarenlang workshops van meester-keramisten in Florence, Caserta en Napels, waar ze de kennis van complexe technieken en details van vormen en decoratie, zoals platen, colombino en draaibank verder kon verfijnen.

De keramiek brengt haar ertoe haar gevoeligheid en kennis uit te drukken, en door experimenteren komt ze tot een zeer persoonlijke en verfijnde stijl, waarbij ze het natuurlijke materiaal vormgeeft met een bijzondere aandacht voor kleuren.

Haar werkervaring vond vooral plaats in Napels (voor haar een grote en onuitputtelijke bron van inspiratie), maar vond ook plaats in het buitenland, in Ierland, Mexico en in Burundi, ervaringen die haar kennis en innerlijke wereld hebben vergroot. Sinds 2019 woont en werkt Stefania in Nederland. Bij Galerie Bax Kunst is het haar tweede expositie.

Kleurrijke schilderijen

Kunstenares Hinke Veenstra is geboren in Emmen (1965). Zij studeerde grafische vormgeving aan de academie Minerva te Groningen (1985-1991). Na jaren als grafisch ontwerper te hebben gewerkt is ze zich vanaf de eeuwwisseling steeds meer op het schilderen gaan concentreren. Een passie die zich geworteld heeft in de jaren dat ze bij Hans Noordermeer in “it Toanhûs” in Joure het programma werkplaats schilderen volgde. In deze periode tot 2009 was er vooral het allesoverheersende gevoel ongestoord te mogen spelen en experimenteren. Zoeken naar vormen en composities zonder directe relatie of verplichting naar een opdrachtgever. De liefde voor het doek en het spelen met stijl en vorm is door de tijd alleen maar verder gegroeid. Die speelse inslag is karakteriserend en maakt haar werk heel herkenbaar en tegelijkertijd laat het zich toch niet echt in een hokje duwen

In de laatste jaren (2013-2016) heeft ze “De Foudgumse School” bezocht voor meer verdieping en verbetering in figuratieve schildertechnieken. Deze opleiding beschouwt ze echt als een verrijking. Mede door de lessen filosofie en materiaalkunde, en zeker ook door de interactie. Het resultaat is een steeds betere beheersing van het vak. Het is ook door Foudgum dat ze nu vooral nog met olieverf werkt. Ongebonden in onderwerp en materiaal is het resultaat eigenlijk altijd weer kleurrijk en figuratief. Vrolijk werk, vaak met een dosis humor. Dit past bij haar levensinstelling.

De kunstenares exposeert al sinds 1997. Zij woonde jarenlang in Sneek en nam in de jaren deel aan meerdere exposities bij Bax Kunst.



De expositie duurt tot en met 1 juli 2023.