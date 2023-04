Voorjaarsconcert Vocaal ensemble Koarbizznizz met verteller Henk van der Veer

YSBRECHTUM- Op zondag 23 april a.s. om 15.00 u., combineert vocaal ensemble Koarbizznizz in de prachtige St Martinus Kerk in Ysbrechtum, een gevarieerd concertprogramma met prikkelende verhalen van Sneker verteller en dichter Henk van der Veer. Het ensemble vierde in 2022 het uitgestelde 15-jarig jubileum en in Ysbrechtum verwacht Koarbizznizz onder de titel ‘I Sing, You Sing’ opnieuw de juiste toon te treffen.