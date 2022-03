Voorjaarsconcert Gemengd Koor Evergreens

SNEEK- In januari is het Gemengd Koor Evergreens uit Sneek gestart met een ambitieus en uitdagend programma en daar willen de enthousiaste zangers en zangeressen u graag van laten meegenieten. Op zondag 24 april is er een Voorjaarsconcert om 11.00 uur in Wijkgebouw De Spil, Molekrite 169 in Sneek. De toegang voor het concert is gratis.

Het koor gaat voor tijdloze evergreens die nog zeer actueel zijn: de Top 5 van het afgelopen jaar 2021

“En we gaan uitpakken: ons combo heeft heel hard geoefend op prachtige ondersteuning en verrijking van het koor. Maar ook voor solo’s duiken ze niet weg. Wat dacht u van the Pianoman en a Whiter Shade of Pale. De Bohemian Rhapsodie staat bovenaan in de top 2000 en is zeer indrukwekkend. Hotel California heeft een solo voor 2 gitaristen: naast Niek is Harry Zijlstra gevraagd en ze spelen de sterren van de hemel. Helemaal nieuw voor ons was Roller Coaster van Danny Vera: een prachtig lied. Daarnaast kunt u natuurlijk genieten van onze bekende nummers: de Abba Medley, the Rose en onze klassieke nummers ontbreken ook niet. Kortom een muzikale ochtend om helemaal even weg te zijn uit de dagelijkse sleur”, laten de Evergreens weten.

Vijfenveertig enthousiaste zangers en zangeressen.

Het Gemengd Koor Evergreens bestaat uit ruim vijfenveertig enthousiaste zangers en zangeressen. Wekelijks wordt er gerepeteerd onder leiding van onze vaste dirigent: Erwin de Ruiter. Er wordt vierstemmig gezongen. Het koor wordt ondersteund door een vaste pianist: Ids Verbeek. Bij veel nummers wordt de begeleiding uitgebreid met het eigen combo bestaande uit een drummer, een gitarist en een basgitarist. Aangezien het repertoire heel breed is, streven we naar afwisseling: we bouwen graag een feestje, maar een moment van bezinning in een wat rustiger tempo is ook geen probleem. Zo is er voor elk wat wils! Gezelligheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel.

Het koor bestaat inmiddels eenendertig jaar. Mede voor het behoud van het koor zoeken de Evergreens naar jongeren: “We zijn op zoek naar enthousiaste sopranen, alten, tenoren en bassen. Om een indruk te krijgen van het koor verwelkomen wij u graag bij deze voorstelling of bij een repetitie op donderdagavond van 19.45u tot 22.00u in De Spil.”

Meer hierover en over andere zaken betreffende het koor is te vinden op de website van Gemengd Koor Evergreens: www.evergreenssneek.nl. of op Facebook: facebook.com/evergreenssneek.