Voordeur reparatietips in de zomer van Friesland

INGEZONDEN - We hebben allemaal wel eens van die dagen dat het slecht weer is in Sneek en we besluiten om binnen tv te kijken of een boek te lezen.

Maar uw buitendeuren krijgen niet dezelfde soort pauze. Ze worden het hele jaar door blootgesteld aan de elementen - van wind, regen en sneeuw tot verzengend zonlicht en zinderende hitte, vooral bij het water. Na verloop van tijd leidt dit tot slijtage aan de houten voordeur, en daarom moet u uw buitendeuren regelmatig onderhouden.

Afhankelijk van de houtsoort, kan een goed onderhouden houten voordeur meer dan 20 jaar meegaan in Friesland. Hoe? Goed onderhoud van uw buitendeur voorkomt corrosie, roest en rotting. Dit is wat u kunt doen om uw houten buitendeur er als nieuw uit te laten zien.

1. Voeg afstoffen toe aan uw wekelijkse schoonmaakroutine

We weten al hoe belangrijk het is om in huis af te stoffen, maar u zou ook buiten moeten afstoffen. Stof kan in water oplosbaar zout bevatten, wat een enkele reis is naar gecorrodeerde, versleten deuren. Stof kan na verloop van tijd krassen op hout veroorzaken en de beschermende coating aantasten. Stof uw buitendeuren één keer per week af om te voorkomen dat corrosief zout zich ophoopt en schade veroorzaakt.

2. Reinig uw buitendeuren met een mild afwasmiddel

Of uw buitendeuren nu van hout, metaal of glasvezel zijn gemaakt, door ze regelmatig schoon te maken kunt u roest, erosie, rot en andere tekenen van slijtage voorkomen. U kunt uw houten buitendeuren schoonmaken met:

Milde afwasmiddel,

Warm water,

Een zachte spons of een pluisvrije doek.

Vermijd het gebruik van schurende materialen zoals staalwol of een schrobber om uw buitendeur schoon te maken. Deze kunnen krassen op uw deur veroorzaken en de beschermende coating aantasten. De meeste huiseigenaren moeten hun deuren ten minste één keer per maand schoonmaken.

3. Poets uw houten buitendeuren

Zodra je buitendeuren er een beetje dof beginnen uit te zien, is het tijd om ze een goede poetsbeurt te geven. Gelukkig is het niet veel anders dan het poetsen van je schoenen. Pak gewoon een doek en breng voorzichtig wat meubellak aan op beide kanten van de deur. U kunt het beste gebruiken:

Polyurethaan poetsmiddel: Waterdicht en duurzaam, maar het kan na verloop van tijd vergelen in de zon

Vernis poets: Langdurig en UV-bestendig,

Poetsmiddel op wasbasis: Glanzend uiterlijk dat krassen verbergt,

Lakpolish: Droogt snel in een glanzende of matte afwerking.

4. Onderhoud uw deur zodra deze tekenen van slijtage vertoont

Alle buitendeuren en ook een schuifpui reparatie hebben een beschermende coating, maar die kan na verloop van tijd slijten en uw deur kwetsbaar maken voor vocht. Dat is nooit goed. Bij houten deuren leidt dat tot rotting. U moet uw deur overspuiten als u tekenen van slijtage ziet (denk aan: afgebrokkelde of afbladderende verf, splinters, verbleekte verf, scheuren in de toplaag, of roest op metalen bevestigingen).

Het overspuiten van uw deur vereist enige doe-het-zelf kennis, dus misschien wilt u een deur restauratie professional inhuren. Voor deze klus zal de deur restaurateur het volgende moeten doen

De deur uit de scharnieren halen,

Bevestigingsmiddelen, zoals knoppen en sloten, afplakken of verwijderen,

Een chemisch afbijtmiddel gebruiken om de oude afwerking te verwijderen,

het oppervlak schuren en onvolkomenheden zoals roest of splinters verwijderen,

Veeg de deur af met een pluisvrije doek om stof te verwijderen,

Behandel roestplekken met een roestwerend middel,

Breng twee tot drie lagen buitenafwerking of verf aan op alle zes zijden.

Veel huiseigenaren kiezen voor een polyurethaan afwerking omdat deze waterdicht is. U kunt ook kiezen voor een buitenverf met UV-bescherming om verbleking in de toekomst te voorkomen. Lichte beitsen en verfkleuren gaan het langst mee, maar hoe dan ook moet u altijd verf aanbrengen volgens de instructies van de fabrikant voor het beste resultaat.