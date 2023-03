Voordelen van veilige systainers in de medische industrie

INGEZONDEN - Als organisatie is het de primaire zorgplicht om je werknemers veilig te houden en letsel of ongevallen op de werkplek te voorkomen.

Dit omvat het voorkomen van scherpe letsels. Alle industrieën moeten zorgen voor het gebruik van veilige naalden verwijdering eenheden waar dat redelijkerwijs mogelijk is. Door waar nodig de juiste kleurgecodeerde naalden bakken te plaatsen, nemen organisaties maatregelen om de blootstelling aan het risico op scherpe letsels of kruisbesmetting te voorkomen.

Het hebben van veilige gele naalden bakken op de werkplek heeft een aantal voordelen. Het grootste voordeel is de vermindering van het risico van door bloed overgedragen virussen zoals HIV, HBV en HCV en andere ziekten die kunnen worden opgelopen via besmette naalden, spuiten en scalpels. Zonder goede systainers voor de onmiddellijke verwijdering van gevaarlijk scherp afval kan dit leiden tot ernstige risico's voor het publiek of uw werknemers.

Wat gebeurt er als bedrijven scherpe naalden niet correct verwijderen?

Scherpe naalden kunnen verwondingen veroorzaken bij zowel de persoon die het afval weggooit als de persoon die het afval uit de oorspronkelijke ruimte verwijdert. Vanwege dit risico is het van vitaal belang dat een scherpe naald gescheiden wordt opgeslagen en afgevoerd om krassen, doorboringen van de huid of andere gerelateerde huidverwondingen te voorkomen,

Naast het risico van lichamelijk letsel kan scherp afval ook het risico van infecties inhouden, aangezien het vaak wordt gebruikt voor medische doeleinden waarbij het in contact komt met bloed of andere lichaamsvloeistoffen. Contact met bloed moet uiterst serieus worden genomen en met de grootste voorzichtigheid worden behandeld; zelfs een kleine hoeveelheid besmette vloeistof van scherpe instrumenten kan ziekten als HBV, HCV en HIV verspreiden. Daarom kan er zonder een correcte verwijdering van scherp afval een enorm risico bestaan op verwondingen, kruisbesmetting en andere complicaties binnen organisaties.

Wat zijn systainers en wat zijn de voordelen van systainers?

Systainers (sys-teem con-tainers) zijn modulaire. Van origine zijn de koffers gemaakt voor het vervoer van elektrisch gereedschap, maar de systainers zijn ook uitermate geschikt voor medische doeleinden. Zo zijn de systainers geschikt voor het transport van patiëntenmaterialen (indien deze verpakt zijn volgens de PI650 richtlijnen met een Safetybag (lekvrije zak) en voldoende absorberend materiaal).



Systainers hebben vastgezette deksels en je kunt alle systainers op elkaar vastzetten, zodat je de bovenste bij het handvat oppakt en ze allemaal oppakt: handig om een heleboel gereedschap en accessoires mee naar binnen te nemen om te werken. Een plastic buisje wordt ook vaak gebruikt voor transport in de medische wereld.