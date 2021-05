Dan overweeg je mogelijk wel om jouw vloer te vervangen. Voordat je de oude vloer verwijdert, moet je eerst een nieuwe vloer gevonden hebben. Voor wat betreft nieuwe vloeren heb je vandaag de dag allerlei mogelijkheden. Veel mensen kiezen tegenwoordig voor pvc. Heb je liever een houten vloer? Overweeg dan om een parketvloer te kopen. Als je nog niet eerder zo’n vloer hebt gehad, wil je ongetwijfeld eerst weten waarom je voor parket kiest. Wat dat betreft ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst zetten wij namelijk de grootste voordelen van een parketvloer op een rijtje.



1. Groot aantal mogelijkheden

Eén van de grootste voordelen van een parketvloer is dat de mogelijkheden haast eindeloos zijn. Zo kun je bijvoorbeeld uit talloze houtsoorten kiezen. Veel parketvloeren worden vervaardigd uit eikenhout, maar dit is zeker niet de enige mogelijkheid. Je kunt namelijk ook kiezen voor parket van esdoorn, bamboe of teak. Veel parketvloeren worden vervaardigd uit één stuk hout. Als dit het geval is, gaat het om een massief houten vloer. Er zijn ook parketvloeren die gemaakt worden van verschillende lagen hout. Deze worden met elkaar verlijmd. Dit noemen we samengesteld parket.



Parketvloeren verschillen niet alleen in houtsoort van elkaar. Nee, want je deze vloeren zijn ook verkrijgbaar in diverse kleuren. Veel mensen kiezen ervoor om de natuurlijke kleur van het hout te behouden. Vind je deze kleur te licht of te donker? Geen probleem, want er zijn ook lichtere en donkerdere varianten verkrijgbaar. Je kunt jouw parketvloer zelfs een kleurtje geven, zoals zwart of wit.



De kleur van de vloer is ook afhankelijk van de afwerking die je kiest. Wil je graag een blinkende parketvloer? Laat de vloer dan afwerken met vernis. Als je liever een matte vloer wilt, laat je hem afwerken met olie. Je kunt parketvloeren zelfs lakken met verschillende kleuren. Je bepaalt dus helemaal zelf hoe jouw parketvloer eruit komt te zien.



Tot slot kunnen parketvloeren in verschillende patronen gelegd worden. De planken van deze vloer worden vaak recht gelegd, maar er zijn meer mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld ook voor een visgraatpatroon kiezen. Een visgraat vloer wint de laatste jaren aan populariteit, waardoor we zo’n vloer in steeds meer huizen terugzien. Je kunt er zelfs voor kiezen om een parketvloer in een mozaïekmotief te leggen.



2. Duurzame vloer

Het grote aantal mogelijkheden is voor sommige mensen al voldoende om voor en parketvloer te kiezen. Toch kleven er nog meer voordelen aan zo’n vloer. Zo haal je ook een duurzame vloer in huis als je kiest voor parket. Doordat deze vloer gemaakt wordt van dikke planken, slijt een parketvloer niet snel. Dit betekent dat je jaren vooruit kunt met parket.



Wil je zo lang mogelijk genieten van een parketvloer? Dan moet je hem wel goed onderhouden. Het is bijvoorbeeld verstandig om de vloer om de paar jaar te schuren. Nadat je de vloer geschuurd hebt, doe je er goed aan om hem opnieuw af te werken met lak, vernis of olie. Als je nooit iets aan een parketvloer doet, is de levensduur aanzienlijk korter.



3. Warme uitstraling

De vloer heeft een grote invloed op de sfeer in jouw woning. Wil je graag dat jouw huis als een thuis voelt? Dan is een parketvloer zeker het overwegen waard. Doordat deze vloer gemaakt is van hout, geef jij jouw woning een warme uitstraling met parket. Veel mensen denken dat zij met een pvc vloer met houtlook ook sfeer in huis halen. Dit kan inderdaad, maar dan moet je wel de juiste vloer kiezen. Bij een parketvloer hoef je hier minder rekening mee te houden. Deze vloeren zijn immers gemaakt van echt hout, terwijl pvc vloeren gemaakt worden van kunststof.



4. Isoleert goed

Is het buiten koud? Dan zorg je er ongetwijfeld voor dat het in jouw woning lekker warm is. Daarom draai je op dit soort dagen de thermostaat op. Helaas blijft de warmte lang niet altijd even goed hangen. Met name in oude huizen trekt de warmte snel naar buiten. Heb je hier ook last van? Dan doe je er goed aan om voor een parketvloer te kiezen. Omdat parketvloeren gemaakt zijn van hout, houden ze de warmte vast. Hierdoor blijft warmte beter in huis hangen. Gevolg hiervan is dat je minder hoeft te stoken op koude dagen en dat heeft een positief effect op jouw energierekening. Als je minder stookt, betaal je namelijk ook minder energiekosten.



5. Meerwaarde voor jouw woning

Omdat de planken van een pakketvloer vaak gemaakt zijn van massief hout, is zo’n vloer niet bepaald goedkoop. Hierdoor twijfel je mogelijk of parket de juiste keuze is. Toch is het zeker de moeite waard om jouw geld in zo’n houten vloer te steken. Waarom? Omdat je de waarde van jouw huis vergroot door er een parketvloer in te leggen. Hierdoor kun je meer geld voor jouw huis vragen als je deze ooit wilt verkopen. De investering in de parketvloer verdien je dan mogelijk weer terug.