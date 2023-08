Voorbereidingen voor de Heechfeesten in volle gang

HEEG - Nog een week en dan is het feest in Heeg. Van 1 tot 3 september vinden er allerlei activiteiten plaats voor jong en oud en is er alle dagen livemuziek in de feesttent. De organisatie kijkt dan ook uit naar een fantastisch feest voor Heeg en omstreken.

Op vrijdagmiddag beginnen de feesten met een kindermiddag, gevolgd door een volleybaltoernooi aan het begin van de avond. ‘s Avonds treedt de band Suit Up! op. Een avond vol aanstekelijke feesthits en dikke rockclassics.

Tentquiz

Zaterdagmiddag is er een zeskamp vol uitdagende spellen en in de avond vindt de derde editie van de succesvolle Tentquiz plaats. Deze spellen hebben een Duits thema waarbij de Hegemers worden getest op hun kennis en kunde over bier, schlagers en andere wetenswaardigheden. De zaterdagavond wordt afgesloten met Super Sundays. Een band die de tent op zijn kop zet!

Drekrace

De zondag is voor alle drekliefhebbers in en om Heeg. Voor de Drekrace is weer een fantastisch parcours uitgedacht. Aan het eind van de middag sluit de band Lead het weekend feestelijk af.

Wimpel

Eerder dit jaar hebben de evenementen in Heeg de handen ineen geslagen om het dorp een feestelijke uitstraling te geven tijdens de activiteiten. Door middel van een bijdrage van de ondernemersvereniging Heeg is een wimpel gemaakt. De wimpel is bij alle woonadressen en bedrijven bezorgd. Zo is ook tijdens de Heechfeesten en de Drekrace het dorp versierd!