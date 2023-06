Voorbereidingen plaatsing nieuw Joods monument in volle gang

SNEEK- Op 12 juli a.s. zal het nieuwe Joods Monument ‘De Verdwenen Gemeenschap’ ( ontwerper Piet Cohen) aan de Wijde Burgstraat van Sneek worden geplaatst. Het huidige monument, een betonnen steen in de vorm van een Davidster, wordt niet gezien als een gedenksteen. Er worden fietsen tegenaan gezet en het wordt gebruikt als een bankje om bij het winkelen op te zitten.

Dit kan niet langer, zo dachten de drie initiatiefnemers Marcel Wallage, Matthijs Graafland en Henk van der Veer. Het monument moet worden vervangen, maar blijft op de plek waar ooit een synagoge heeft gestaan.

Wij vinden de verandering van de herdenkingssteen erg mooi geworden. Straks staan de mensen erbij stil in plaats van er overheen te lopen. Dat was toen. Nu weet bijna niemand meer dat het monument er is en wat het betekent. "Met het nieuwe monument moet dat veranderen.”, aldus de initiatiefnemers van het nieuwe monument.

Vanmorgen zijn de voorbereidingen door Nota Infra BV begonnen met het verwijderen van het oude monument dat een waardige plek elders in de stad zal krijgen. De grond waar het monument staat wordt weggezogen om de wortels van een fraaie boom die er staat niet te beschadigingen. Daarna zal er nieuw zand worden aangebracht.