Voorbereidingen Marathon Sneek 2023: hardlopen op de langste zaterdag van het jaar

Op de langste zaterdag van het jaar, morgen dus, loop je bij de marathon van Sneek samen met andere hardloopliefhebbers de zonsondergang tegemoet. De marathon zelf staat maar één keer in de vier jaar op het programma, maar dat mag de pret niet drukken. Ook de andere afstanden volgen een schitterend parcours langs het Sneekermeer.

Vorig jaar, in 2022, was de meest recente editie van de volle marathon. De deelnemers liepen 42 kilometer lang dwars door pittoreske Friese dorpjes en langs dobberende zeilbootjes op het Sneekermeer. Het is nog even wachten tot de volgende editie van deze belevingsmarathon in 2026, maar ook dit jaar kun je door het Friese landschap hardlopen of wandelen.

Halve Marathon en de 7.5 kilometer

Voor de hardlopers staan er bij de marathon van Sneek in 2023 twee afstanden op het programma: een halve marathon en een loop van 7,5 kilometer. Beide wedstrijden hebben een ander startpunt, waar deelnemers met een pendelbus naartoe worden gebracht. Tijdens de laatste kilometers komen de routes van de halve marathon en de 7,5 kilometer samen en loopt iedereen in een lang lint het centrum van Sneek binnen.

Wandelen kan ook

Leg je het parcours door het Friese landschap liever wandelend af? Dat kan ook! Voor wandelaars staat er in 2023 wel een hele marathon in Sneek op het programma. Zij beginnen 's ochtends vroeg en finishen net zoals de hardlopers op het Martiniplein. Wil je niet zoveel kilometers maken, dan kun je als wandelaar ook later instromen en een halve marathon of 7,5 kilometer lopen.

Finish bij het Midzomerfestival op het Martiniplein

Alle wandelaars en hardlopers treffen elkaar uiteindelijk bij de finish op het Martiniplein in hartje Sneek. Hier gaat het (hardloop)feestje nog even door bij het Midzomerfestival. Met een drankje in je hand en een splinternieuwe medaille om je nek kun je hier proosten op jouw hardloopprestaties (en misschien wel op een nieuw PR!).