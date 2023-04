Voorbereidingen 4 mei herdenking Sneek

Het beeld is op 4 mei 1950 onthuld door Meta Lever, die haar vader en twee broers verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zachte kalksteen raakte in de loop der jaren beschadigd. In april 2018 werd het beeld daarom vervangen door een granieten replica.

Vorig jaar was mevrouw Meta Lever (1928) eregast tijdens de kransleggingen op 4 mei.

Dit jaar is de RK Bonifatiusschool uit Sneek adoptieschool van het monument. Zij leggen op 4 mei bloemen bij het gedenkteken.