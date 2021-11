Voor Sneek Wit Zwart telde alleen de winst

HEEG - Sneek Wit Zwart heeft in en tegen Heeg gedaan wat het moest doen, namelijk winnen en dat was het eigenlijk enige wat telde. Daarmee is meteen ook alles gezegd, want bij de wedstrijd aan de Skatting tussen de nummer twee en vier van de derde klasse A kregen degenen die uit hoofde van hun functie wel langs de lijn aanwezig mochten zijn, niet echt een spectaculaire wedstrijd voorgeschoteld.

De sfeer zoals men die bij Heechspanning en normaliter bij Heeg ook langs de lijn ervaart, was evenals op veel andere accommodaties ver te zoeken. In die ietwat sinistere en weinig inspirerende omgeving waren beide ploegen elkaar in de eerste helft inagenoeg gelijkwaardig met halverwege een zgn. en logische "brilstand" tot gevolg.

​Dat was in de openingsfase van de tweede helft niet anders, maar na een klein uur klonk dat toch het mooiste voetbalgeluid en wel dat van een bal op het aluminium over het verlaten Heeg-terrein. Dat geluid was nog niet verstomd, toen Freerk de Jong binnen de zestien onheus werd bejegend en de bal op last van arbiter Schulte op de stip verdween. Vanaf de op elf meter gelegen hotspot brak wie anders dan Kevin Huitema de ban en met al weer zijn achtste van het seizoen zette hij de brigade van trainer Carlo Rietdijk op voorsprong.

​Die voorsprong zou uiteindelijk ook de eindstand worden, want na die korte opleving waren er nagenoeg geen Sneker acties meer die in de vrieskou nog voor een warm gevoel hadden kunnen zorgen. En aangezien ook de spaarzame handen van de spaarzame aanhangers van de thuisclub in het verdere verloop van de wedstrijd niet vaak "ut de bûse" kwamen, mocht de oudste Huitema na negentig minuten en een aantal tellen blessuretijd het niet al te luide applaus in ontvangst nemen en zich tot matchwinner kronen.

​Met die kroning zorgde hij er voor dat Sneek Wit Zwart in het spoor van koploper bleef en dat was zoals hiervoor al werd vermeld, het enige dat telde. De Snekers die nog altijd zonder puntverlies rondtoeren, hebben een punt minder dan Workum dat een wedstrijd meer heeft gespeeld. Komende dinsdag kunnen de wit-zwarten de rooien weer van de troon stoten, want dan wordt op Tinga de eerder vanwege besmettingen uitgestelde wedstrijd tegen SDS afgewerkt. De aftrap van dat duel vindt - ijs en corona dienende - om 19.30 uur plaats.

Heeg - Sneek Wit Zwart 0-1 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Kevin Huitema (59.-pen.)

Scheidsrechter: N. Schulte

​Gele kaart: Ruerd Bouma, Ruurd Ringnalda (Heeg), onbekende speler, Dani Mohanad (Sneek Wit Zwart

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman Alwin Velds, Jan Dommerholt, Freerk de Jong, Dani Mohamad (81. Robin Semplonius), Kevin Huitema en Jorn Wester)



