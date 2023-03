Voor KIEM Sneek is het deze week benefiet: Actie aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië

SNEEK- Dit betekent een culinair avontuur op 8 en 9 maart. KIEM. is een onderdeel van ROC Friese Poort/ Firda. KIEM de groeiplek waar nieuw horecatalent zich ontwikkelt in school. En deze nieuwe horeca generatie zet zich in voor Giro555. Het menu is €50 p.p. en de gehele opbrengst gaat naar Turkije en Syrië.