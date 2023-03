Vondst eerste kievitsei ,,droom die uitkomt'' voor Anne Wind

LEEUWARDEN - Rond half vijf zondagmiddag vond Anne Wind uit Pingjum het eerste kievitsei van Fryslân. De twee eieren, een 'twake' dus, ontdekte hij op een maïsakker bij Scharsterbrug, in De Fryske Marren. Maandagochtend mocht Wind op de koffie bij Commissaris van de Koning Arno Brok om van hem de 'Sulveren Ljip' in ontvangst te nemen.

,,Dit is echt een droom die uitkomt", zegt Wind, terwijl hij de Sulveren Ljip vasthoudt. ,,Toen ik een klein jongetje was, ging ik al met mijn vader op pad het weiland in. Je droomt er dan over dat je de eerste vindt, maar dat het ooit werkelijkheid zou worden, is fantastisch."

Aangezien Anne Wind twee kievitseieren in het nestje aantrof, had hij ook meteen het eerste ei van De Fryske Marren te pakken. Om die reden was ook burgemeester Fred Veenstra naar het provinciehuis in Leeuwarden afgereisd.

Wind kreeg daarom uit handen van Veenstra ook de oorkonde voor het vinden van het eerste kievitsei van De Fryske Marren. Ook ontving de gelukkige zijn verdiende vindersloon.

Nadat het eerste ei in een gemeente is gevonden, gaat die gemeente op slot voor andere vinders. Er mag niet meer gezocht worden, om zo de vogel rust te geven. ,,Wij zetten stokjes bij de nesten en zo brengen we zoveel mogelijk alles in kaart", zegt Wind. ,,Zo kunnen wij de stand van de vogels helpen."

Bron: Omrop Fryslân