Volwassenen verkennen technische banen en opleidingen in Fries mbo

HEERENVEEN - Een half woord is genoeg om alle deelnemers aan het sleutelen te krijgen. Twaalf meter breed is de hooischudder, dus ruimte genoeg voor iedereen.

Dan wil je vlot alle schroeven en bouten op de juiste plek krijgen. Leuk? Ja, hier worden alle negen deelnemers aan de Oriëntatiecarrousel Techniek wel warm van. Maar ze hebben nog een heel programma aan kennismaking met techniek te gaan.

Techniek is uitdagend, als je ervan houdt. Techniek is ook een uitstekende richting als je op zoek moet naar ander werk of je wilt laten omscholen. De kansen in de techniek zijn groot. Maar wat kies je dan? Om hier meer inzicht in te geven, organiseert WerkgeversServicepunt (WSP) Fryslân Werkt! samen met ROC Friese Poort, Nordwin College en Friesland College een Oriëntatiecarrousel Techniek.

Twee weken lang maakt een groep van negen volwassenen - in leeftijd en ervaring sterk verschillend - kennis met allerlei sectoren en opleidingen, om te kijken én uit te proberen. Van autospuiten tot meubelmaken, van installatiewerk tot voedselproductie… Overal is techniek. Vaak is er werk en geregeld staan bedrijven zelfs te springen om personeel, maar deze banen zijn niet altijd zichtbaar. En wat is nou leuk? Ook niet onbelangrijk, als je een toekomst wil opbouwen in een andere sector.

Kennismaken

Het mbo in Friesland geeft belangstellenden alle ruimte om een breed scala aan beroepen in de techniek te verkennen. De carrousel is gestart bij het Nordwin College in Leeuwarden, voor een blik op de wereld van onder meer groen en voeding. Bouw en installatie komen in de eerste week van juni uitgebreid aan bod bij ROC Friese Poort in Leeuwarden, net als opleidingen op het gebied van Life Sciences. Op donderdag 27 mei was de groep bij het Friesland College in Heerenveen, op technieklocatie Saturnus.

Naast schadeherstel bij auto’s en de wereld van transport en logistiek staan in Saturnus de mobiele werktuigen op het programma. Ofwel: de sectoren met enorme machines voor veeteelt, akkerbouw maar ook het ‘kleinere werk’ in tuin en park. Hier valt veel te sleutelen. In hoog tempo vaak, want zo’n machine mag in een drukke tijd niet lang stil staan. ‘Het moet snel klaar’, zegt praktijkbegeleider Ronny Klein Koerkamp. ‘Maar het is prachtig als je dat dan ook meteen voor elkaar krijgt.’

Kennis van elektro, hydrauliek, aandrijving en meer heb je nodig om zo’n puzzel op te lossen. Zo’n vakman of vakvrouw worden in de mobiele werktuigen? Je hebt wat jaren opleiding nodig, maar dat kan vaak in combinatie met werk. Klein Koerkamp: ‘En deze sector heeft een schreeuwend tekort aan vakmensen, dus je bent verzekerd van een baan.’ Ook in de toekomst… In de modernste machines zit immers nog meer uitdagende techniek. Daarbij is sleutelen aan de hooidorser een eenvoudig klusje.

Zichtbaar

Door deze carrousel maken mensen kennis met werk dat over het algemeen weinig zichtbaar is, stelt Erwin van Riet (WSP Fryslân Werkt!). Techniek zit vaak in werkplaatsen, waar je niet vanzelf komt. Hoe krijg je mensen toch over de drempel? Het aanbieden van een schakeltraject is niet genoeg. ‘We hebben bedacht dat je daar nog vóór moet gaan zitten, door een aantrekkelijke combinatie van vertellen en doen.’ Dat lijkt te werken, gezien het aantal aanmeldingen voor deze eerste groep en de eerste ervaring in deze carrousel.

Andrew Cumming (53) uit Joure ziet uit naar werk, waarin hij vlot aan de slag kan. Hij heeft van alles gedaan: boekhouden, onderwijs, zorg en de laatste jaren was hij buschauffeur. ‘Maar ik ben handig en wil graag werk waarin ik wat vrijheid kan houden.’ Dat kan in de techniek, zeker in een sector die krap in de mensen zit. Mike van Rijszen (21) uit Wolvega en Laura van Houten (21) uit Leeuwarden hebben al heel wat baantjes gehad, vooral in fabrieken. Dan is wat ‘vastigheid’ wel prettig, zeker als je de sector vindt waar sleutelen ook nog het leukst is. En dát kan nou juist in dit programma, waarin ook bedrijfsbezoeken zitten..

Deze eerste carrousel wordt nog gevolgd door een tweede, voor de zomer. Opzet is dat na de zomer deze verkenning vaker zal worden aangeboden door WerkgeversServicepunt Fryslân Werkt! Na zo’n carrousel kan deelname aan een schakeltraject of rechtstreeks instromen in een bbl-opleiding een goede vervolgstap zijn. Het Leerwerkloket Fryslan gaat met de kandidaten in gesprek om hier inzicht in te krijgen.