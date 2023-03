Volop watersport primeurs op Boot Holland

Met vele primeurs, meer dan 250 deelnemers en een gevarieerd aanbod kan een bezoek aan Boot Holland voor watersportliefhebbers niet uitblijven.



Aandacht voor werken en leren



Geïnteresseerden in een carrière binnen de maritieme sector zijn op Boot Holland aan het juiste adres. Veel bedrijven in de sector zijn op zoek naar nieuwe collega's. Denk aan schilders, lassers, timmerwerkzaamheden, monteurs, administratieve werkzaamheden, stuurlui, beheerders en nog veel meer. Ontdek welke bedrijven vacatures hebben door op de gekleurde vlaggetjes te letten, elke kleur is een andere branche. Rood is technisch, groen is commercieel en blauw is administratief.



Om bezoekers goed voor te bereiden op een carrière binnen de maritieme sector zijn scholen uit de regio, het UWV en brancheorganisaties aanwezig op de beurs. Het initiatief Kom aan Boord gaat graag met je in gesprek en er zijn diverse opleidingen en uitzendbureaus aanwezig. Ook staan er lezingen op het programma gericht op werken en leren binnen de watersportbranche.



Veilig recreëren op het water



Recreëren op en rond het water is populairder dan ooit! Ontdek op het Recreatieplein vakanties op het water, avontuurlijke vaarroutes en de fijnste jachthavens. Maar hoe meer mensen op het water zijn, hoe groter de kans op ongelukken. Is iedereen die aan watersport doet wel op de hoogte van de huidige veiligheidsregels? En hoe ga je goed voorbereid het water op? Kom langs op het Veiligheidsplein voor tips en uitleg en start veilig je watersportseizoen!



Een dag uit voor het hele gezin!



Een bezoek aan Boot Holland is een dag uit voor het hele gezin! De kinderen kunnen zich vermaken op het kinderplein en op zaterdag en zondag brengen stoere piraten een bezoek aan Boot Holland voor de kleine avonturiers. Bekijk prachtige boten en sluit aan bij het Palaver voor diverse lezingen en een interactieve quiz over veilig varen. Bekijk het hele programma op de website www.boot-holland.nl.



Plan je bezoek

Wil je Boot Holland in Leeuwarden niet missen? Bestel je tickets online met korting via www.boot-holland.nl. De beurs is geopend van 8 t/m 12 maart 2023 dagelijks vanaf 10.00 uur.