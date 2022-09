Volop volleybalplezier bij openingstoernooi VC Sneek

Sneek-Je proefde de volleybalsfeer al meteen bij de binnenkomst in de Sneker Sporthal. Een warm welkom, een breed uitgestalde tafel met kledingverkoop van VC Sneek, een aantal enthousiaste vrijwilligers die hun club zo goed mogelijk probeerden te promoten en een geroutineerde en perfect op elkaar ingespeelde toernooicommissie in de personen van Margriet Baanstra, Thialda Bergstra en Betty van der Wal zorgden meteen al voor flink wat volleybalkriebels. En, toen was er nog niet een bal geslagen!

Coronadip

In 2015 startte VC Sneek met een eigen clubtoernooi maar doordat de deelname in de loop der jaren grotere vormen aannam, werd voor een bredere opzet gekozen. En dat was niet tegen dovemansoren gezegd, want vele clubs uit de nabije omgeving meldden zich spontaan aan. Een aantal jaren geleden kwam de bekende coronadip en daar heeft de toernooicommissie nog wel wat hinder van. “Toch, je merkt dat het seizoen weer gaat beginnen. Iedereen heeft er weer zin in. Dat is prachtig. Alleen jammer dat de deelname langzamerhand weer op gang moet komen“”, zegt Thialda Bergstra. Vooral bij de jongens is de belangstelling afgenomen hetgeen een landelijke tendens is.

Enthousiasme

Dat die deelname kleiner uitviel, noopte de organisatie ertoe om alle wedstrijden in de Sneker Sporthal te spelen. “Normaliter hebben we ook Sporthal Schuttersveld tot onze beschikking, maar dat moesten we helaas afzeggen. Toch zijn we blij met de deelname vandaag, want het enthousiasme is groot en het is fijn de jeugd aan het volleyballen te zien”, aldus een contente Thialda Bergstra. In totaal werden vanaf 08.45 uur tot aan 17.30 uur 68 wedstrijden afgewerkt in de hoofdklasse, eerste en tweede klasse waarbij in de hoogste klasse twee sets werden gespeeld en in de overige klassen partijen aan een tijdslimiet van 25 minuten waren gebonden.

Talent genoeg

Talent genoeg onder de jeugd zal de volleyballiefhebber fijntjes hebben geconstateerd zoals bij de ploegen van VC Joure en VLO uit Oudega die eerste prijzen in de wacht sleepten. Uiteraard kon gastgever VC Sneek niet achter blijven: diverse teams mochten met gepaste trots hun bokaal uit handen nemen van de wedstrijdorganisatie. Al met al een mooi begin met een prachtig volleybalseizoen in het vooruitzicht.

Bron: Persbericht VC Sneek