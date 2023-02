Volop ondersteuning voor musea in Zuidwest Friesland om publiek te trekken

SNEEK- Musea in Zuidwest Friesland krijgen in november volop ondersteuning bij het aantrekken van meer bezoekers. De herfstmaand wordt hiervoor op initiatief van VVV Waterland van Friesland speciaal omgedoopt tot Open Museum Maand. Een campagne van de VVV zet in op inspiratie en gratis toegang tot de musea voor alle inwoners én recreanten die in de maand november in Friesland overnachten. De gemeente Súdwest-Fryslân stelt voor de Open Museum Maand een subsidie van 75.000 euro beschikbaar. Aan de gemeente De Fryske Marren is door VVV Waterland van Friesland gevraagd om eveneens een financiële bijdrage te doen.

Veel musea in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren zijn zeker van plan mee te doen aan de Open Museum Maand. Een aantal culturele instellingen dat normaal gesproken in deze periode is gesloten, gaat hiervoor zelfs speciaal open. “Met dit prachtige initiatief willen we ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om een keer een bezoek te brengen aan een museum. Ook wanneer je dat anders niet zo snel zou doen”, zegt Petra van den Akker, wethouder Cultuur van de gemeente Súdwest-Fryslân. “We willen dat cultuur voor iedereen toegankelijk is. Daar draagt deze museumcampagne op een mooie manier aan bij.”

Gehoor aan oproep musea

Gemeente De Fryske Marren laat weten dat er zeker de intentie is om de museumcampagne een actie te laten zijn voor heel de regio Waterland van Friesland. Over het ingediende subsidieverzoek wordt binnenkort besloten. Merk Fryslân, de destinatiemanagement-organisatie voor de Provincie Fryslân, gaat de campagne ondersteunen. “Op deze manier geven Merk Fryslân en wij gehoor aan de oproep die de Museumfederatie Fryslân eind vorig jaar deed”, zegt Floriaan Zwart, initiatiefnemer en directeur van VVV Waterland van Friesland. “De federatie vroeg toen om musea actief te ondersteunen bij het aantrekken van meer publiek.”

Verlengen culturele seizoen

Met de Open Museum Maand wordt onder meer het culturele seizoen verlengd, (herhaal)bezoeken aan de musea bevorderd en de regio extra gastvrij gemaakt voor recreant én inwoner. “Het toeristisch seizoen op deze manier verlengen biedt ook mooie kansen voor ondernemers in de recreatieve sector in onze regio”, zegt Michel Rietman, wethouder Gastvrijheidseconomie van de gemeente Súdwest-Fryslân. Floriaan Zwart vult aan: “De culturele sector heeft natuurlijk ook door de coronapandemie een aantal pittige jaren achter de rug. In de toekomst staat de sector eveneens voor de nodige uitdagingen. Het is daarom goed om extra aandacht te vragen voor al het moois dat de musea te bieden hebben. Zo helpen we niet alleen onze regio aantrekkelijker te maken, maar ook de culturele sector herstellen.”

Bekendheid bevorderen met ambassadeurs

Met de museumcampagne wil VVV Waterland van Friesland vooral het bezoek stimuleren van mensen die normaal gesproken niet zo snel naar een museum gaan. “Alle bezoekers die we aantrekken met deze campagne, gaan met anderen praten over waar ze zijn geweest en wat ze hebben gezien,” aldus Floriaan Zwart. “De verwachting is dat daardoor het museumbezoek stijgt. We hopen verder dat door onze campagne veel eigenaren van de accommodaties in Waterland van Friesland nog meer als ambassadeurs gaan optreden. Zij kunnen hun gasten wijzen op het prachtige culturele aanbod. Onderzoek toont aan dat voor het plannen van een dagje uit meer dan 60 procent van de bezoekers informatie gebruikt die ze krijgen bij hun accommodaties of van lokale bewoners. De inwoners én ondernemers van Zuidwest Friesland zijn dus echt onze ambassadeurs.”

Vijftien musea in Zuidwest Friesland doen mee

Tijdens de Open Museum Maand zijn zo’n vijftien musea van plan om mee te doen en waar nodig extra open te gaan. Het idee is dat ze gratis kunnen worden bezocht door de inwoners en de gasten die overnachten bij een van de accommodaties in de regio. Ook het openbaar vervoer ernaartoe wil VVV Waterland van Friesland proberen gratis aan te bieden.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ongeveer 900 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.