Volop kerstdrukte bij de Voedselbank Sneek: Giftkaarten extra cadeau

SNEEK- Vanmorgen was het volop kerstdrukte bij de Voedselbank van Sneek. Er werd door een groep vrijwilligers niet alleen pakken samengesteld, maar er kwamen ook nog verschillende mensen hun eigen kerstpakketten voor de Voedselbank afleveren. Een hele bijzondere gift kwam in de vorm van ‘Giftkaarten’ ter waarde van €25,-- die mensen kunnen besteden bij de Hema.

“Ondernemers hebben pagina’s met kerstgroeten in GrootSneek geplaatst. Een deel van het advertentiebedrag is beschikbaar gesteld voor het goede doel, in dit geval de Voedselbank. Hema Sneek heeft de bon bedragen nog eens verhoogd en YingMedia heeft ook nog het een en ander gedaan”, aldus Ying Mellema van het uitgeversbedrijf die de bonnen overhandigde aan de vrijwilligers.

Voorzitter Tom Metz en vrijwilliger (al 8 jaar) Piet Haaksma waren maar wat ingenomen met de royale geste en gaven een korte rondleiding door het distributiecentrum.