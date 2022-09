Volop activiteiten rond Festival Overmorgen in Theater Sneek

SNEEK - Theater Sneek organiseert in het weekend van 10 en 11 september gratis activiteiten rond Festival Overmorgen. Het rondreizende festival is een initiatief van de vijf Friese theaters en doet vanaf woensdag 7 september Sneek aan. Naast voorstellingen met kaartverkoop is er tijdens het weekend van alles kosteloos te beleven, waaronder een ruilmarkt, een filosofisch gesprek met kinderen en luistergymnastiek.

Het thema van Festival Overmorgen in Sneek en het randprogramma is armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid. De activiteiten vinden plaats in de foyer van Theater Sneek, dat wordt omgetoverd tot Café Overmorgen.

Café Overmorgen

Café Overmorgen is tijdens het festival de plek voor ontmoeting, een goed gesprek en een drankje met appelgebak. In het café is het ook mogelijk om iets aan te bieden aan een ander. Zo kan er koffie worden geschonken. Café Overmorgen met gastvrouw Barry is geopend op zaterdag 10 september (van 10.00 tot 14.00 uur en van 22.00 tot 23.00 uur) en zondag 11 september (van 10.00 tot 12.00 uur). De klezmer- en balkanband Di Gojim en de Friese troubadour Bruno treden op.

Ruilmarkt

Op de ruilmarkt worden uiteenlopende spullen geruild of tegen een laag bedrag aangeboden. Wie niet op zoek is naar kleding, boeken of bijvoorbeeld apparatuur, maar wel wat weg te geven heeft, kan via theatersneek.nl een stand reserveren. De ruilmarkt is op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Clichébingo

Tijdens de clichébingo komen allerlei clichés over armoede, laaggeletterdheid, isolement en uitsluiting voorbij. Een panel van experts gaat tijdens het spel met de deelnemers het gesprek aan over de vooroordelen en misvattingen. De clichébingo is op zaterdag van 13.00 tot 14.30 uur.

Filosofisch kindergesprek

Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen meedoen aan een filosofisch gesprek over de Sneker thema's van Festival Overmorgen. Samen met theaterdocent Lotte Visser wordt nagedacht over arm en rijk. Wat is armoede? Wanneer ben je arm en wanneer rijk? Is het belangrijk om rijk te zijn? Is armoede ergens goed voor? Het gesprek gaat ook over eenzaamheid. Wanneer ben je eenzaam? Is dat hetzelfde als alleen zijn? Ouders en verzorgers zijn tijdens het gesprek van harte welkom in Café Overmorgen. Het filosofisch kindergesprek is op zondag van 10.00 tot 12.00 uur in de Rabobankzaal.

Luistergymnastiek

Zondagochtend wordt er aan luistergymnastiek gedaan in de foyer, waarbij muziek wordt gemaakt met de geluiden in de omgeving. Corinne Staal geeft tips om intensief te luisteren. Door alle geluiden meer aandacht te geven, kan er beter worden gefilterd. Het pianospel van Staal zorgt tijdens de luistergymnastiek voor ondersteuning en daagt uit. De sessies starten om 10.00 en 11.00 uur.

Escaperoom

Deelnemers aan de escaperoom ervaren hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. Hier hebben dagelijks 2.5 miljoen Nederlanders mee te maken. Je loopt vast in taal. En als je om hulp vraagt, is de reactie die je krijgt frustrerend. Iets waar dagelijks 2.5 miljoen Nederlanders mee te maken hebben. Deze betekenisvolle ervaring draagt bij aan meer begrip.

Over Festival Overmorgen

Theater Sneek, Schouwburg De Lawei (Drachten), het Posthuis Theater (Heerenveen), Theater De Koornbeurs (Franeker) en Stadsschouwburg De Harmonie (Leeuwarden) hebben de handen ineengeslagen. De vijf Friese zalen hebben elk een theatermaker uitgenodigd om een voorstelling te maken over helden. Deze voorstellingen trekken van Heerenveen (2 tot en met 4 september) naar Sneek en vervolgens via Franeker en Drachten naar Leeuwarden (30 september tot en met 2 oktober). Het Verhalenkunstwerk van Eva Koopmans reist mee. Verder organiseert elk theater een aanvullend programma voor Café Overmorgen.

De vijf voorstellingen:

‘BINGO!’ (WIG-producties, Theater Sneek), ‘De stille trompet’ (Studio EHP, Posthuis Theater), ‘Een complexe dag in een simpel heelal’ (Theater Producties Wittermans, Theater De Koornbeurs), ‘Welkom in Drachten’ (Wendy Viel – Meeuw Jonge Theatermakers, Schouwburg De Lawei) en ‘#1: Gemma’ (Fabian Claes Jansen, Stadsschouwburg De Harmonie).

Meer informatie over Festival Overmorgen, de vijf voorstellingen en Verhalenkunstwerk staat op festivalovermorgen.nl. Op theatersneek.nl/overmorgen is te vinden waar en wanneer de vijf voorstellingen in Sneek te zien zijn met het volledige randprogramma.