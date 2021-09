Volleybalteam Dames Sneek proeft van Lakenvelder ijs: ‘Dit is ook eredivisie!’

SNEEK- “Als je hier ijs haalt, dan kun je drie keer zoveel ijs eten ten opzichte van de ijsjes in een andere ijswinkel. Er zit veel minder suiker in het Witte Lakenvelder ijs”, vertelde bestuurslid Majanka Faber van VC Sneek gisteravond bij een heuse proeverij in de prachtige Witte Lakenvelder winkel aan de Peperstraat in Sneek.