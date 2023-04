Volleybalsters Top en Twel overtuigend kampioen!

OPPENHUIZEN - Dames 1 van volleybalvereniging Top en Twel heeft met een klinkende 4-0 zege in sets het felbegeerde kampioenschap in de tweede klasse binnengehaald. Eén setwinst was afgelopen vrijdag nog nodig om de titel te pakken, maar dat moet dan nog wél even gebeuren. Aangemoedigd door een volgepakte Harspit-tribune werd die klus in de eerste set met 25-20 al geklaard.

De buit was binnen en er viel een last van de schouders van de Top en Twel-dames. Gebrand om de titel nog meer glans te geven, kreeg het publiek waar het voor kwam. Bij tijd en wijle lieten de Top en Twelsters fraai volleybal met mooie aanvallen zien. Het beste kwam bij de speelsters naar boven. Tegenstander Punt Ut DS3 uit Blauwhuis liep voortdurend achter de feiten aan en was niet opgewassen tegen het aanvalsspel van de Top en Twel-dames. De resterende sets werden met 25-17, 25-12 en 25-19 gewonnen en nadat het matchpoint werd verzilverd, barstte het feest in thuishaven MFC It Harspit los.

Na afloop straalt speelster Elisabeth Leenstra van trots. Zij is inmiddels Top en Twelster om utens en vertelt dat de meeste speelsters van buiten het dorp komen. "Maar we spelen al lange tijd met elkaar en zijn enorm naar elkaar toegegroeid. De meiden vinden het allemaal erg tof om voor volleybalvereniging Top en Twel te spelen en we blijven als team ook mooi bij elkaar. We zijn een echt vriendinnenteam geworden. Volgend seizoen en één niveautje hoger zullen we flink aan de bak moeten. Het spel zal sneller zijn, maar als team kunnen we nog stappen maken en doorgroeien. En we hebben lengte in de ploeg, ook dat is een voordeel", vindt een enthousiaste Elisabeth.



Daarnaast hebben de dames genoten van het vele publiek op de tribune. Hopelijk krijgt ook dat volgend seizoen een vervolg. En bij de volleybalvereniging uit Oppenhuizen en Uitwellingerga was het zaterdagochtend opnieuw feest, want ook de Meisjes B werden kampioen.

Bron: Topentwelonline.nl