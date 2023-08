Volleybalsters Oranje winnen overtuigend van Hongarije in volgepakte Sneker Sporthal

SNEEK - De Nederlandse volleybalsters hebben ter voorbereiding op het EK een oefenduel tegen Hongarije gewonnen. In Sneek won Oranje vrij eenvoudig met 5-0 van de Hongaarse dames. De setstanden eindigden in 25-14, 25-15, 25- 13, 25-21 en 15-8 .

De Oranje dames speelden zaterdagmiddag in Sneek de eerste 'uitzwaaiwedstrijd' in de aanloop naar het EK tegen Hongarije. Het in grote getale aanwezige publiek zwaaide het team uit naar Zwolle, waar vandaag de replay van de wedstrijd plaatsvindt. Oranje reist vervolgens af naar Estland waar het in poule D van het EK uitkomt tegen het thuisland en verder tegen Frankrijk, Finland, Slowakije en Spanje.

Het Europees kampioenschap volleybal voor vrouwen is van 15 augustus tot en met 3 september in Italië, Duitsland, Estland en België.

Zussen Jasper

In de Sneker Sporthal was het het ook een weerzien met de uit Sneek afkomstige volleybalsters Hester en Marrit Jasper. De zussen kwamen tijdens het duel met Hongarije beide in actie. Voor aanvang van de wedstrijd kreeg Marrit Jasper, samen met Nika Daalderop en Juliët Lohuis een bloemetje vanwege hun honderdste interland.

Later meer (wedstrijdverslag en sfeerimpressie)...