Volleybalsters lopen EK-finale mis na nederlaag tegen Italië

BELGRADO- De Nederlandse volleybalsters met Marrit Jasper uit Sneek op de ban k, zijn er vrijdagavond niet in geslaagd om de finale van het EK te bereiken. Oranje verloor in de halve finale met 3-1 van Italië. Zaterdag speelt Nederland om 17.00 uur tegen Turkije om de bronzen medaille. De EK-finale, die om 20.00 uur begint, gaat tussen thuisland Servië en Italië.

Opstelling

Britt Bongaerts (spelverdeler), Elles Dambrink (diagonaal), Anne Buijs en Nika Daalderop (passer/lopers), Juliët Lohuis en Eline Timmerman (middens) en Myrthe Schoot (libero).

1e set

Oranje begon lekker aan de wedstrijd met een killblock van Juliët Lohuis en een ace van Elles Dambrink: 5-3. Italië counterde echter snel en op 10-10 was de stand precies gelijk.

In de fase hierna verloor Nederland de aansluiting met Italië. Van 10-10 werd het 10-15, een achterstand die Oranje niet meer goed zou maken. Avital Selinger bracht Celeste Plak in voor Elles Dambrink, maar Italië behield de controle. Dankzij de makkelijk scorende Elena Pietrini en Paola Egonu (beide 7 punten in de eerste set), ging de openingsset met 19-25 naar Italië.

2e set

Ook in de speelde Italië dominant volleybal. De Azzurre liepen snel uit naar 7-14, waardoor Nederland een verloren leek te spelen.

Met Celeste Plak als invalster vocht Oranje zich toch nog terug in de set. Op 16-18 kreeg Oranje een uitstekende kans in de rally om het gat te verkleinen tot een punt, maar door een onnauwkeurigheid lukte dit niet. Italië kwam op 16-19, en walste hierna door naar 17-25.

3e set

Avital Selinger liet Celeste Plak beginnen aan de derde set. Met swingend volleybal draaide Oranje de verhoudingen volledig om in deze set. Bij 8-4 moest Italië vluchten in een time-out, en dit sorteerde effect. Op 9-9 kwamen de Zuid-Europese volleybalsters weer langszij.

Toch liet Nederland zich niet van de wijs brengen. Onder aanvoering van Nika Daalderop (vandaag 14 punten) en Celeste Plak (12 punten), nam Oranje opnieuw afstand: 16-9. Dit keer mocht Italië niet terugkomen. Miryam Sylla viel uit met een lichte blessure, en bondscoach Davide Mazzanti wisselde flink door. De setwinst ging uiteindelijk naar Oranje met maar liefst negen punten verschil: 25-16.

4e set

Met alle basisspeelsters weer terug in het veld, met uitzondering van Sylla, begon Italië weer scherp aan de vierde doorgang. De Nederlandse hoop op een comeback verdween toen het tegen een 5-14 achterstand aankeek. De achterstand werd nog iets draaglijker (13-18), maar dichterbij zou Oranje nooit komen. Mede dankzij topscorer Paola Egonu (22 punten), won Italië de set met 18-25 en daarmee de wedstrijd met 1-3.

Vandaag wedstrijd om brons tegen Turkije

Vandaag speelt Nederland om 17.00 uur tegen Turkije om de bronzen medaille. De EK-finale, die om 20.00 uur begint, gaat tussen thuisland Servië en Italië. Servië won vandaag in de andere halve finale na een prachtige wedstrijd met 3-1 van Turkije. Nederland en Turkije speelden dit EK ook al tegen elkaar in de poulefase. Het team van Giovanni Guidetti was toen met 3-0 te sterk voor Oranje.