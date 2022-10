Volleybalsters Friso Sneek verliest topduel in vijf sets bij Sliedrecht Sport

SNEEK- Vraag: Wat is de status van het vijf sets verlies van Friso Sneek in Sliedrecht? Die vraag laat zich moeilijk beantwoorden al is wel duidelijk dat de topploegen in de eredivisie elkaar heel weinig ontlopen. Duels tussen Apollo 8, VV Utrecht, Sliedrecht en Friso Sneek werden pas na het maximaal aantal toegestane sets beslist. Dat belooft dus een uiterst interessante competitie te worden met een groot aantal kanshebbers.

Pijnbank

De dames van Friso Sneek hadden de landskampioen na drie sets op de pijnbank maar verzaakten om de deur dicht te gooien in sporthal De Basis. “Het zijn onze eigen slordigheden die ons de das omdeden”, aldus trainer/coach Harry van den Brink.

Drukke tijden

Het zijn drukke tijden voor de volleybalsters van Friso Sneek. Zaterdag werd er knap bij Apollo 8 gewonnen, midweeks de wedstrijd tegen landskampioen Sliedrecht en komende zaterdag alweer een clash tegen VC Zwolle Topvolleybal. Allemaal het gevolg van een latere start van de competitie door het WK volleybal.

Metamorfose

Friso Sneek startte met veel zelfvertrouwen aan het duel met Sliedrecht Sport. De ploegen hebben een ware metamorfose ondergaan want beide teams zijn de helft van hun brigades kwijtgeraakt en konden beiden zes nieuwe speelsters verwelkomen. Prettig voor de thuisclub is dat Jolijn de Haan bij Sliedrecht Sport terugkeerde na een overstap naar Team 22. Een aanvalster kan een team net dat stukje extra geven en dat is De Haan wel toevertrouwd. Ook Friso Sneek beschikt over genoeg power. Qua lengte zit het met Rosa Entius, Pleun van der Pijl en Marianne het Lam meer dan uitstekend. De laatste ontbrak wegens ziekte en Akke Marije Assink kampt met een polsblessure.

Heer en meester

Van den Brink startte met de basis Rosa Entius, Nynke Oud, Anniek Siebring, Britt Schreurs, Rixt van der Wal, Lisan Siemonsma en libero Geldou de Boer. De eerste set werd met 21-25 binnen gehaald, maar het tweede bedrijf werd met nagenoeg dezelfde setstanden ingeleverd. In de derde set was Friso Sneek heer en meester getuige de 11-25 en leek de thuisclub rijp voor de slacht. Dat deed enigszins denken aan vorig jaar toen de Snekers de landskampioen ook op het hakblok hadden en uiteindelijk met nul punten de zaal verlieten. Zover kwam het vandaag niet en dat geeft reden tot optimisme. Het vierde bedrijf werd met 25-18 ingeleverd. “We toonden ons niet stabiel genoeg. Teveel druk op onszelf en dat nekte ons, ”analyseerde Harry van den Brink.

Blokkering

De vijfde set kende een merkwaardig scoreverloop. De Snekers bogen een 6-3 achterstand om in 7-7 maar daarna leek het vuurtje gedoofd. Mede door de goede blokkering van Sliedrecht werd er een eindspurt getrokken naar 15-8 waardoor Friso Sneek met een schamel punt de arena verliet. “Ze hadden het verdedigend ook goed voor elkaar. Wij moesten hard werken om de ballen op de grond re krijgen”.

Serverend

In tegenstelling tot het oefenduel in Sneek dat de thuisclub makkelijk won, was het serverend een stuk minder. “ Klopt”, zegt Van den Brink. “Toen serveerden we heel vrijuit en kwamen zij niet onder onze druk uit. Nu slaagden we er niet in om ze van het net te houden en dan hebben ze een paar aanvalsters die een bal kunnen slaan.”

Graadmeter

Zaterdag speelt Friso Sneek tegen VC Zwolle Topvolleybal. Andermaal een geduchte tegenstander waarna het duel tegen VV Utrecht volgt. Een pittige start van het seizoen. Aan de andere kant al een mooie graadmeter waar de Friese formatie staat. Feit is wel dat de Waterpoortequipe drie punten meer behaald heeft tegen Apollo 8 en Sliedrecht dan vorig jaar en dat biedt perspectief. “Het kan alleen maar meer worden”, aldus Harry van den Brink.

Bron: VC Sneek