Volleybalster Marrit Jasper verruilt Italië voor Frankrijk

SNEEK - De Sneker volleybalinternational Marrit Jasper verruilt Italië voor Frankrijk. Ze komt volgend seizoen uit voor Nantes, dat als vijfde is geëindigd in de competitie.

De volleybalster heeft haar opleiding gehad bij VC Sneek. Daarna heeft ze vier seizoenen bij clubs in Duitsland gespeeld en toen twee seizoenen in Italië. Het afgelopen seizoen eindigde ze met Cuneo op de zevende plek in de Italiaanse Serie A, dat als een van de beste competities van Europa wordt beschouwd.

"Het werd wel tijd voor wat anders, en dit kwam op mijn pad", zegt Marrit Jasper. "Ik heb eerder in Frankrijk gespeeld, en Italië was ook wel ver weg. Frankrijk heeft ook een goede competitie. Daarnaast heb ik geen aanbieding gehad van Cuneo, maar wel een snelle aanbieding uit Frankrijk."

Ambitie

Nantes heeft grote ambities. "Ze willen meedoen om het kampioenschap. Ik moet eerst het team en de competitie maar leren kennen. Ik ga er volle bak in en mijn best doen."Ze kan pas in oktober beginnen omdat ze met het nationale team nog aan het WK meedoet. Tijdens de Nations League hebben ze onlangs alle vier wedstrijden verloren. Volgende week moet ze naar Brazilië voor de volgende ronde van de Nations League. "Dan gaan we knallen."

Bron: Omrop Fryslân