Volleybalmania Friso Sneek na sensationele strijd tegen VV Utrecht (3-2)

SNEEK - Terwijl het speelveld letterlijk werd afgebroken, stonden Harry van den Brink en Henriëtte ter Steege nog beduusd op het centre court na de waanzinnige ontknoping in de vijfde set. “Al die mensen in de hal, daar doe je het voor”, aldus beiden, die maar niet genoeg konden krijgen van de geweldige ambiance in de Sneker Sporthal nadat Friso Sneek uit een schijnbaar kansloze positie terugkwam en uiteindelijk de overwinning na ruim twee uren binnensleepte en nu met een 2-1 voorsprong de vierde wedstrijd ingaat.

Veerkracht en Britt Schreurs

Het was inderdaad een partij om te smullen. De adrenaline bij iedereen bereikte een absoluut hoogtepunt in deze enerverende vijfsetter waarbij beide teams tot het uiterste gingen. Met name Friso Sneek dat in de slotset op een nederlaag leek af te stevenen, maar op basis van een enorme veerkracht en een spetterende Britt Schreurs de rug rechtte en de snotvolle hal op een triomf kon trakteren. Reclame voor het volleybal in optima forma. Geen toeschouwer die dat zou ontkennen na de 25-15, 19-25, 20-25, 28-26 en 16-14.

Volleybal leeft

Het volleybal leeft in Sneek als nooit te voren. Al een uur voor de aanvang was het al moeilijk een plaatsje te bemachtigen en lange rijen voor de kassa. De gehele organisatie bewijst daarmee dat met verenigde krachten er veel mogelijk is en de zaterdag was daarvan een ultiem voorbeeld. Sneek ontpopt zich weer als het walhalla van het volleybal.

Focus

Na de nederlaag in Utrecht was het zaak voor de formatie van Harry van den Brink om zich weer volop te focussen op het derde duel. Thuiswinst in een finale is eigenlijk een must, maar om dat te bereiken is punt twee. De trainer/coach zag een vlot startend Sneek dat de eerste set makkelijk binnenhaalde. “We serveerden goed op dat moment”, zei Van den Brink.



Misverstanden

Na de tweede set waren de rollen omgedraaid. Bij de thuisploeg met name misverstanden in verdedigend opzicht en een beter Utrecht dat in de uitblinkende Anna Rekar weer een mooi schoolvoorbeeld had hoe je een team op sleeptouw kunt nemen. Na de verloren derde set perste Sneek er in de vierde set een geweldige eindsprint uit nadat de gasten op zegekoers lagen. Ongelooflijk de mentale veerkracht bij de Snekers die met twee punten verschil opgingen naar set vijf waarin van alles gebeurde. Een voorsprong in het begin, een achterstand tijdens het wisselen van de zijden en een schijnbaar gelopen koers. Maar, het laatste punt is pas gespeeld als de scheidsrechter van de stoel komt. Met alles wat in de kleine teen zat klampte zich Sneek aan de Utrechtse ploeg vast en dat betaalde zich uit in een 16-14 zege waarna de sporthal Sneekweek taferelen aannam.

Euforie

In aanvallend opzicht speelde Britt Schreurs de pannen van het dak. “Ze was weergaloos, ”complimenteerde Van den Brink zijn aanvalster. De Hattemer moest regelmatig op zijn wissels terugvallen. Zo wisselde hij bij tijd en wijle van libero, bracht Rosa Entius en Pleun van der Pijl en dat pakte allemaal prima uit. Toch was Van den Brink in alle euforie ook enigszins kritisch. ”Waar we zaken hebben laten liggen is onze passing in set twee en drie. We hielden ons ook niet aan de afspraken en riepen zo het onheil over onszelf af”. Maar ondanks dat zal Van den Brink met een verhoogde bloeddruk naar Hattem zijn gereden en trots zijn op zijn meiden. “Dat ben ik heel zeker”, aldus de scheidende trainer/coach die een week lang kan genieten van deze sensationele zege.

Bron: VC Sneek