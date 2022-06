Volleyballers VC Sneek sluit het seizoen af met de Clubdag

“De Clubdag kon door corona een aantal jaren niet worden georganiseerd, maar mooi dat het nu wel weer kan”, vertelt voorzitter Han Mulder. “Ook bij VC Sneek heeft de coronapandemie zijn weerslag gehad en merk je dat alles weer op gang moet komen”, gaat Mulder verder. “Volgend seizoen hebben we niet alleen dames 1 in de eredivisie, maar ook heren 1 in de eerste divisie, het een na hoogste niveau van Nederland. Dat is een prachtige sportieve uitdaging voor de club, maar we zijn ook een vereniging die draait op vrijwilligers en we moeten er echt aan trekken om mensen te vinden die zich voor de vereniging willen inzetten”. Op het sportpark is naast een stand die als fanshop is ingericht dan ook een stand met een vacaturebank aanwezig. Met de Clubdag hoopt VC Sneek mensen aan te moedigen zich aan te melden als vrijwilliger.

Maar het draait deze dag natuurlijk vooral om het volleybal en dus komt de Clubdag inmiddels volop op gang. Het beachvolleybalveld vindt onder deze zomerse omstandigheden gretig aftrek en daar worden ook meerdere partijtjes op gespeeld. Maar het wachten is toch op het spel ‘King of the Court’, waarvoor de toppers van de club zich melden. Zes dames en drie heren van het eerste dames- en herenteam spelen in drietallen een soort rouleerspel per gescoord punt. Het publiek geniet volop van de clubtoppers die fraaie acties laten zien. Het plezier spat ervan af, maar de omstandigheden zijn ook zwaar voor de volleyballers. Het mulle zand vraagt toch om een andere inspanning dan spelen op de vloer van de sporthal. Na twee rondes is het dan ook wel genoeg en is het weer tijd voor ontspanning. De barbecue wacht en de deejay zorgt voor de muzikale invulling.

Kenmerkend is de gemoedelijke sfeer onder elkaar bij de vereniging, dat ervaren en vinden de volleyballers zelf ook. Zeker op zo’n dag als vandaag. Maar trots zijn ze ook. Vooral op het herenteam dus dat eerste divisie gaat spelen. Daarmee hopen ze ook dat er weer meer jongensteams bij de club komen. Carolina Stilma, teammanager van dames 1, vertelt daarover enthousiast “Het herenteam is een hecht en goed team, met talentvolle spelers. Zij verdienen echt de aandacht volgend seizoen. Met dames 1 spelen we altijd voor een vol huis. Wij hopen dat met de heren ook te kunnen bewerkstelligen”. Het programma voor volgend seizoen is al bekend en er zijn wedstrijddagen dat zowel de heren als dames beide thuis spelen. Carolina: “Twee topwedstrijden achter elkaar en twee keer volle bak. Dat zou toch prachtig zijn!”

De Clubdag kan in ieder geval als geslaagd de boeken in. De zomerstop is ingegaan, maar het moge duidelijk zijn dat de volleyballers ook al reikhalzend uitkijken naar het volgende seizoen.

Vrijwilliger worden bij VC Sneek? Kijk eens op de vacaturebank!