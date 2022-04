Volleyballers Lokomotiv Hydra in bekerfinale Noord-Nederland

SNEEK - De mannen van Lokomotiv Hydra hebben tijdens een vermakelijke wedstrijd in het hol van de leeuw tegen DAC Dedemsvaart heren 1 de laatste stap gezet richting de regiofinale van de bekercompetitie Noord-Nederland. Na het stopzetten van de competitie door de Nevobo, is de beker momenteel de enige serieuze competitie die nog uitgespeeld wordt.

Met tientallen fanatieke DAC supporters op de tribune werden de volleybalmannen uit Sneek verrast in de eerste set. Vanaf set 2 begon het spel van Lokomotiv beter te lopen. Met name door de veel hogere servedruk, werden set 2 tot en met 4 met een duidelijke cijfers binnengehaald.

Door de overwinning spelen de mannen van Lokomotiv op 14 mei de bekerfinale in Hoogeveen. Wie de tegenstander wordt, wordt bepaald in de later te spelen halve finale tussen Flash Veendam Heren 1 & Set-Up IJsselmuiden Heren 2. De winnaar van de regiobeker plaatst zich voor de nationale bekercompetitie in het seizoen 2022-2023.

Voor de finaledag op 14 mei wordt voor spelers en supporters een bus geregeld. De aanmelding voor de busreis start binnenkort. Houd de social media kanalen van Lokomotiv Hydra (Instagram onder @LokomotivHydra & Tiktok @lokohydra) in de gaten voor meer informatie. Wees er snel bij, want vol=vol!