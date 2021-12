Volleybalkampioenen Top en Twel groots gehuldigd

OPENHUIZEN- De meiden van Top en Twel MC1 zijn herfstkampioen geworden in de 2e klasse M. In negen wedstrijden pakten ze maar liefst 20 punten. Vijf punten meer dan de nummer 2, Makkum en slechts één wedstrijd ging verloren. Dit zijn cijfers om trots op te zijn! Bijzonder is dat deze meiden voor het eerste jaar op C-niveau spelen. Dan is het extra knap dat je gelijk kampioen wordt. Van dit team kunnen we dus nog het nodige verwachten de komende seizoenen.