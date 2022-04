Volleybaljeugd meisjes B en C van VC Sneek naar finales NJOK

ASSEN/NIEUWLEUSEN - VC Sneek kende een zeer succesvol weekend. Nadat de dames van de club zich geplaatst hadden voor de halve finales van de play-offs kon de Friese vlag ook uit voor de meisjes B en meisjes C bij de roodhemden. Meisjes B gecoacht en getraind door Simone Siemonsma en Caroline Yntema wist in Nieuwleusen door te dringen naar de finales en meisjes C onder de hoede van Liset Dikkerboom en Elise Kroontje haalde in Assen succesvol de eindstreep.

Alle hens aan dek

Meisjes B bestaande uit Femke Alberda, Marilyn Mulder, Melanie Zwerver, Maureen Westerhof, Elise Zijlstra, Suze Zijlstra, Pleun Strikwerda, Danique Boers, Anna van der Graaf, Sophie Oldenburger, Emma Kumbangsila en Rixt Posthuma kreeg de overwinning in het gehele toernooi niet bepaald cadeau. Met name de partij tegen DOK/Dwingeloo was het alle hens aan dek voor de jeugdige Sneker talenten. ( 25-22 en 28-26). Door verdere triomfen op Vovem, Olhaco en Compaen trad men in de kruisfinale aan tegen Lycurgus. De Sneker meiden lieten er geen gras over groeien wie vandaag de sterksten waren, want met tweemaal 25-14 werden de Groningse meiden met beteuterde gezichten naar de Martinistad teruggestuurd.

Meisjes C moest tot op de bodem gaan om kwalificatie naar de finales af te dwingen. Marrit Bersgma, Gerda Sybrandy, Lisa Rayman, Sigrid Blom, Gwen Meijs, Tamar Zijlstra, Quinty Halbersma, Nova Cruijs en Kim van de Graaf werden tweede in de poule achter Devoco uit Denekamp. De Friezinnen rechtten echter flink de rug door vervolgens te winnen van Flash Veendam met 25-16 en 25-18 en ook de meiden van VC Bolsward achter zich te laten. De kruisfinale tegen Alterno Apeldoorn werd in drie sets gewonnen waardoor ook een tweede Sneker afvaardiging op de finaledag te bewonderen valt.

Puik resultaat

Helaas viel wel het doek voor de meisjes A en het CMV-team dat zich niet wist te kwalificeren voor de eindstrijd. Al met al een puik resultaat voor VC Sneek dat op 21 mei met twee teams naar de finaledag van de Nederlandse Jeugd Open Kampioenschappen mag.