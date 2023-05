Volleybaldames Friso Sneek kampioen van Nederland 2023

SNEEK - In de volgepakte Sneker Sporthal zijn de dames van Friso Sneek er in geslaagd de landstitel te pakken door met 3-1 te winnen van v.v. Utrecht. De setstanden waren 19-25, 25-21, 25-20 en 25-15. De Best-Of-Five om het kampioenschap van Nederland eindigde daarmee met 3-2 in het voordeel van Sneek.