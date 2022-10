Volleybalclinics basisscholen VC Sneek meteen al doorslaand succes

SNEEK - VC Sneek is begonnen met het geven van de volleybalclinics op de diverse scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Afgelopen week vond het startschot plaats en de Simon Havingaschool mocht zich gelukkig prijzen met deze primeur. De speelse vorm van kennismaken met volleybal werd met groot enthousiasme door de groepen 4 en 5 ontvangen. “Bij deze leeftijd ligt het accent om iedereen enthousiast te maken voor volleybal”, zegt VC Sneek trainster Janice Johnson.

Expertise

Vorig jaar werden de eerste ideeën /gelanceerd om de kinderen op de basisscholen meer te laten bewegen en hopen op een vervolg in de vorm van het spelen bij een club. VC Sneek pakte daarbij de handschoen op door in eerste instantie met een aantal scholen in gesprek te gaan. ‘We willen in principe heel veel scholen bezoeken, maar realiseren ons ook dat we dit goed georganiseerd moeten neerzetten. Daarbij hebben we de expertise nodig van een ervaren trainer en die hebben we in huis in de persoon van Janice Johnson”, zegt de werkgroep basisscholen die bestaat uit Rutgert Oldenburger, Majanka Faber en Koos Nederhoed. Mede door de steun van de gemeente, diverse stichtingen en hoofdsponsor Friso Bouwgroep van dames 1 kan dit gigantische project gepresenteerd en gerealiseerd worden.

Belangrijke impuls

De clinics houden in dat de eerste scholen de komende maanden twee geheel verzorgde gymlessen krijgen aangeboden waarin Janice Johnson op een ongedwongen en speelse wijze kinderen kennis laat maken met volleybal. In dat licht is het CMV – Cool Moves Volleybal- een belangrijke impuls geweest.

Meetbare effecten

De trainster bezoekt aanvankelijk de scholen in Sneek en slaat dan haar vleugels uit naar de omringende plaatsen. “Het is voor mij een hele puzzel om elke school te bedienen, maar het is vreselijk leuk om te doen”, zegt ze na haar eerste optreden op de Simon Havingaschool. Ook leerkracht Lia Kruis kon zich daarin vinden.” De kinderen vonden de clinic erg leuk. Janice doet dat natuurlijk ook super en het mooie shirt en de bidon deden het natuurlijk ook prima”. Het effect van de clinic was meteen meetbaar. “Ruim de helft van mijn groep komt naar de Volley Joint Tour van VC Sneek”, zegt ze.

Eigen vereniging

VC Sneek hoop dat dit initiatief veel effect zal sorteren. “We willen bereiken dat kinderen gaan volleyballen in hun eigen woonplaats bij hun eigen vereniging. Wanneer ze dat gaan doen dan zijn wij heel blij en is ons doel gehaald’, aldus de werkgroep basisscholen.

Bron: VC Sneek