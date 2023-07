Volleybalclinic VC Sneek knaller voor basisschooljeugd

SNEEK- De onlangs gehouden volleybalclinic van VC Sneek in de Sneker Sporthal is een daverend succes geworden voor de basisschoolkinderen in de gehele gemeente voor de groepen 4 t/m 8. Ruim twee uren werden zij vermaakt met tien speelse onderdelen van het volleybal in carrouselvorm onder de deskundige leiding van dames 1 trainer Erik Reitsma en een groot aantal vrijwilligers van de club.

Enthousiaste ouders

De organisatie stond als een huis en dat daar was geen woord Frans bij. Tussen de 80 en 90 kinderen werden twee uren “afgepeigerd” met creatieve vormen van het volleybal. “Het is zaak kinderen in beweging te krijgen en ze enthousiast te maken voor sport”. Daar sloeg de organisator de spijker op de kop. “Mijn zoon zit wel op sport en dit soort evenementen zijn zo mooi zodat hij zich motorisch en sociaal super kan ontwikkelen”, aldus een enthousiaste ouder. De ouders waren ook zeer goed vertegenwoordigd en genoten van de verrichtingen van hun zoon of dochter.

Tweede editie

Een drietal weken geleden werd de organisatie opgestart met de briefing naar de scholen. De grootste deelname kwam van de Sneker basisscholen maar ook scholen in de nabijheid van Sneek maken een steeds groter gedeelte uit van dit evenement dat voor de tweede keer werd gehouden. In oktober was de ouverture en mede door het succes in samenwerking met de Join Volleybal Tour werd aan dit festijn een mooi vervolg gegeven.

Een groot feest

Erik Reitsma toonde zeer zich tevreden met de middag. ”Het was één groot feest en we hadden alles snel klaar staan mede door de goede samenwerking met onze vrijwilligers.” Naderhand kregen de kinderen nog een bidon en een echte VC Sneek zonnebril mee naar huis waar je zeker de blits mee maakt!

Jeugdevenementen

VC Sneek richtte zich het afgelopen jaar steeds meer op het organiseren van jeugdevenementen voor kinderen van de basisscholen. Zo werd een groot deel van basisscholen in Sneek en omgeving bezocht met het geven van volleybalclinics en staan er met ingang van het nieuwe volleybalseizoen nog meer jeugdactiviteiten op de planning zoals de start van de Sportspeeltuin.

Bron: VC Sneek