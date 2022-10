Volleybalbus kers op de taart na succesvolle optreden VC Sneek

Ultiem instrument

De Volleybalbus naar de Waterpoortstad halen is een van de initiatieven van een aantal actieve commissies binnen VC Sneek. Doelstelling daarbij is de jeugd weer aan het sporten te krijgen en kennis te laten maken met volleybal in een speelse vorm. Daarin is de Volleybalbus van de Nevobo een ultiem mooi instrument zo ervoeren 100 kinderen van diverse basisscholen uit de gemeente.

Onbevangen

Een viertal weken geleden werden al die 61 basisscholen meerdere malen geïnformeerd om te kunnen deelnemen. “Het accent ligt op de leeftijdsgroepen 5 t/m 8”, zegt Klaas de Groot namens de organisatie. “We hebben de groepen in tweeën verdeeld op twee verschillende tijdstippen. In verhouding waren de groepen 5 en 6 het meest vertegenwoordigd.” “Logisch”, zegt ook mede-organisator Wiepie Hekstra. “Die kinderen zijn nog lekker onbevangen en hebben de ideale leeftijd om hopelijk te kiezen voor volleybal”.

Fantastische middag

Gedurende twee uren konden de kinderen kennismaken met zes spelen waarbij de smashmeter erg populair was. ” Tja, wie wil er niet zo hard mogelijk tegen een bal slaan en weten hoe het met je krachten is”, zegt Dieuwke Kramer. De Sneker club had daarnaast een aantal velden opgebouwd zodat iedereen zich konden bekwamen in het CMV volleybal. Jeannette Jorna, trainster bij VC Sneek aan deze leeftijdsgroep, zag het goedkeurend aan ‘ De jeugd heeft een fantastische middag gehad. Wanneer we ze op deze wijze hebben laten kennismaken met volleybal, dan is ons doel bereikt. Nu nog op volleybal en dan ís het cirkeltjes rond”, zegt ze met de bekende knipoog.

Mooie impuls

VC Sneek is van plan om de Volleybalbus een vast plaatsje in het verenigingsleven te geven. De eerste plannen liggen klaar voor in het voorjaar. “We hebben vandaag 100 kinderen een mooie middag kunnen bezorgen. Met hulp van al onze vrijwilligers is dat geweldig. Dat geeft zeer veel voldoening om het festijn nog meer uit te breiden en we hopen dat we vandaag een mooie impuls hebben kunnen geven. Kinderen in beweging brengen kan gewoon. Dat is wel gebleken nu”, aldus een trotse Sneker volleybalclub.

Bron: VC Sneek