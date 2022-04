Volleybal: Koos Nederhoed fluit Paasmaandag nationale bekerfinale

Het is voor de Fries niet de eerste keer dat de bekerfinale onder zijn leiding plaatsvindt. De voormalig international is een vertrouwd gezicht bij belangrijke wedstrijden. De ervaren scheidsrechter zette een punt achter zijn internationale fluitcarrière in 2018 en is sindsdien actief als challenge referee bij de FIVB. In dat opzicht was hij o.a. aanwezig op de Olympische Spelen in Tokio en werd door de wereldbond aangewezen als VAR bij het WK voor clubteams heren in Brazilië afgelopen december.

Nederhoed is nog altijd in zijn nopjes met een mooie nationale aanwijzing. “Het volleybal en het wereldje zijn zo ontzettend leuk en als scheidsrechter geniet ik van het spelletje. Of dat nu op internationaal, nationaal of regionaal niveau is. Dat maakt me helemaal niet uit”, aldus de leidsman die buiten het actieve fluiten veel energie steekt in het begeleiden van jeugdig talent vanuit de nationale Masterclass.