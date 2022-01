Volledig digitale Hengstenkeuring 2022 te zien bij Omrop Fryslân

LEEUWARDEN- De jaarlijkse hengstenkeuring van de KFPS wordt dit jaar drie dagen uitgezonden door Omrop Fryslân. Nu er ook dit jaar geen publiek bij de keuring kan zijn, is het hele evenement van 13 tot en met 15 januari live te volgen via meertalige livestreams op Omropfryslan.nl en de Omrop-app en de laatste dag ook op televisie.

Het evenement vindt dit jaar plaats bij 'Manege Gaasterland' in Harich. Op donderdag 13 en vrijdag 14 januari staat de tweede bezichtiging van de jonge hengsten centraal. De keuring is rechtstreeks te volgen vanaf 9.30 uur via livestreams in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en Fries.

Wie wordt de kampioen van 2022?

Zaterdag 15 januari barst de strijd los tussen de stamboekhengsten. Jurre 495 zorgde vorig jaar voor een unicum, hij werd voor de vierde keer de algemeen kampioen, zou het hem dit jaar nog een keer lukken? Hij en nog vele andere hengsten van het stamboek mogen weer hun beste beentje voorzetten.

De keuring van de stamboekpaarden is vanaf 9.00 uur te volgen op televisie en via de livestreams op Omropfryslan.nl/hynstekeuring en de Omrop-app. In het programma is ook een aantal verrassende items te zien.

Hengstenkeuring 2022 bij Omrop Fryslân

13 & 14 januari vanaf 9.30 uur via de livestreams

15 januari vanaf 9.00 uur op televisie en via de livestreams

15 januari vanaf 18.25 uur een kortere compilatie op televisie

Het tv-programma Hea! kijkt vooruit op de Hengstenkeuring met reportages over de stal 'Fan Hylpen' met Gerben de Vries en de gepassioneerde fokkers Aise en Anneke Bouma van Nes. Ook in andere programma's en online zijn mooie verhalen te horen en te zien rondom de Hengstenkeuring, bijvoorbeeld over 'Fries om utens' Will Bron van de USA, die nu voor de tweede keer op rij thuis moet blijven.

Kijk voor alles van Omrop Fryslân over het Friese paard ook op: Omropfryslan.nl/hynstekeuring.