Volle ‘Sneek-tribune’ voor uitzwaaiend Advendo en Jong Advendo

SNEEK - De uitzwaaiavond van Advendo en Jong Advendo richting het 2022 Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade trok vrijdag veel publiek naar het Sneek Wit Zwart sportterrein. Op een volgepakte tribune gaven beide korpsen een spetterende show en dat leverde veel applaus en een staande ovatie op.

Advendo toonde aan het publiek de 2022 WMC Show en Marsparade en Jong Advendo liet ook alvast hun WMC Show zien.

Jong Advendo komt zaterdagmiddag al in actie in het Parkstadion Limburg Stadion van Kerkrade tijdens de Mars- en Showwedstrijden. Hun optreden is om 15.30 uur. De senioren van Advendo zijn volgende week vrijdag en zaterdag aan de beurt.