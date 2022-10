Volle buit voor TOP’63 in Drenthe

NIJEVEEN - Met een zwaarbevochten 2-3 overwinning in Nijeveen tegen SVN’69 pakte TOP’63 uit Oppenhuizen/Uitwelingerga de eerste drie punten van het seizoen. Goudhaantje bij de Top en Twelsters was Wieger Baarda met 2 goals. TOP’63 startte zeer matig. De geelhemden kregen maar geen vat op het aanvalsspel van de tegenstander. In de eerste helft kostte dat dan ook twee tegentreffers.

Bovendien viel smaakmaker Jesse Koops ook nog eens geblesseerd uit. Gelukkig bleek junior Yme Brouwer een uitstekende stand-in. Toch bleef TOP’63 tot de rust op de been dankzij twee cadeautjes van het blunderende SVN’69, gretig uitgepakt door Wieger Baarda en Arjen van Brug. Zo kwam de ruststand nog uit op 2-2.

In de tweede helft speelde TOP’63 compacter en had het meer controle over het spel. Dat leverde kansen op en halverwege het tweede bedrijf zette Wieger Baarda zijn handtekening onder de uiteindelijke winnende treffer. TOP’63 had namelijk veel vaker kunnen en moeten profiteren van de zwakke SVN’69 defensie, maar deed dat niet. Daardoor bleef het duel tussen beide vierdeklassers spannend tot het einde en waren reddingen van keeper Jesse Metselaar nodig om de zege over de eindstreep te slepen.

Volgende week zaterdag speelt TOP'63 thuis op het eigen Sportpark De Bou in Oppenhuizen. Tegenstander is TONEGO uit Luttelgeest. Aanvang 14.30 uur!