Volkstuincomplex Nut en Genoegen helpt de Voedselbank

Voorzitster Ingrid Wagenaar legt uit “de diversiteit van culturen en verschillende type tuinders levert een gevarieerde oogst op met soms verrassende gewassen”. Voor de deelnemers van Voedselbank is verse groenten en fruit een luxe. “De producten die we vers mogen uitgeven worden dan ook met veel blijdschap en dankbaarheid ontvangen”

Aardappels gepoot voor de Voedselbank

De aardappel is het meest veelzijdige stukje groente en kan op verschillende manieren klaargemaakt worden. In veel landen speelt de aardappel een belangrijke rol in de dagelijkse kost – we eten ze gekookt, gebakken, als puree of friet. Aardappelen zijn eenvoudig te bereiden en passen vrijwel bij elk gerecht. Daarnaast zijn aardappelen gezond, omdat er veel vitamine C in zit. Iedereen heeft wel eens een aardappel in zijn leven gegeten of kent het in ieder geval.

De Volkstuin heeft voor de Voedselbank een stuk vrijgekomen grond aan de Noorderhoek voorzien van pootaardappelen. “Zo kunnen we elkaar helpen. De aardappels zorgen ervoor dat de grond betere tuingrond wordt. Rekening houden met de wisselteelt zullen we de oogst de komende 3 jaar aan de Voedselbank geven” aldus Ingrid Wagenaar.

Op dit stuk grond zullen de komende 3 jaar de aardappels geoogst worden

Nu ook inzamelpunt aan De Domp

Sinds kort is op de locatie aan De Domp ook een inzamelpunt aanwezig. Hier kunnen de tuinders de producten verzamelen en die worden dan door de Voedselbank ook op donderdag opgehaald.

“We zijn ontzettend blij dat de tuinders de oogst met ons willen delen” zegt Voedselbank Sneek. “We wensen alle tuinders een goed tuinjaar en verheugen ons op de oogst die we mogen uitgeven aan onze deelnemers. Bedankt!”

Bron: Voedselbanksneek.nl